Последни новини
Home / Законът / Илхан Кючюк: Фокусът на дебата в ЕП не е само по делото „Коцев“, а и за върховенството на правото в страната

Илхан Кючюк: Фокусът на дебата в ЕП не е само по делото „Коцев“, а и за върховенството на правото в страната

De Fakto 17.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 163 Прегледа

Defakto.bg
Илхан Кючюк в ЕП. Снимка: Facebook/ Ilhan Kyuchyuk

„Фокусът на дебата в Европейския парламент за върховенството на правото в България няма да е само около за спрадевли процес по делото срещу Благомир Коцев, за и върховенството на правото и институциите в страната“. 

Това обясни пред БНР Илхан Кючюк,  председател на правната комисия в ЕП,  евродепутат от групата „Обнови Европа“.

Вчера за шести път Благомир Коцев бе оставен в ареста, но в особено мнение на съдия Андрий Ангелов  бе обявено,  че няма основание за това.

Онзи ден  Eвpoпeйcĸият пapлaмeнт peши дa oбcъди cлeдвaщaтa cpядa cъcтoяниeтo нa въpxoвeнcтвoтo нa зaĸoнa в Бългapия.  Bĸлючвaнeтo нa тeмaтa в днeвния peд e пo иcĸaнe нa гpyпaтa „Oбнoви Eвpoпa“.

От групата  обявиха намерението си да предизвикат такъв дебат през юли, когато в Брюксел бе свикан протест срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.  „Oбнoви Eвpoпa“  изпрати писмо до Европейската комисия през септември, в което бе направена връзка между делото срещу кмета Коцев и оценката за отпускане на средства по Плана за възстановяване и устойчивост за нашата страна.

Кючюк припомни, че групата им в ЕП е  била настоятелна за дебати за проблемни точки и в други страни.

Проблемът  за върховенството на правото в страната е дълбок –  имаме избори, но нашият избор не се отчита или се купува. Имаме правосъдие, но липсва справедливост, имаме медии, но истината трудно стига до хората„, заяви той.

Кючук  припомни, че ЕП има  механизми за наблюдението на върховенство на правото, но те изглеждат ръзпръснати.

„Преди 4 години имаше доста интензивен разговор с официалната власт и граждански организации, но този обмен на информация и гледни точки продължи 2 години. През годините всички подходи не бяха канализирани.  Амбицията на ЕП днес е разпръснатите идеи за върховенството на правото  как да се превърнат в целокупен инструмент. Освен наблюдение на икономическите показатели на държавата, да има и индикаторите за определяне, дали една държава е правова или ерозира демокрацията и това също трябва да се наблюдава“, посочи Илхан Кючюк.

Преди  предстоящия дебат за върховенството на закона в България, той коментира и политическото състояние в страната – известно е, че след шестото място ГЕРБ на местните избори в Пазарджик, с  „ръцете в джобовете“ управлението на страната бе блокирано.

„Това, което виждам, не води към избори, а да се легитимира ДПС-НН в управлението“, каза Илхан Кючюк.

About De Fakto

Проверете също

Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя вдигането на възрастта от 14 г. на 16 г. за наказателна защита на децата

  Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на парламентарната Комисия по конституционни и правни …

Ген. Румен Миланов: Огромна грешка е отнемането на автомобили от НСО на президентската администрация

„Майтап работа“ от гледна точка на националната сигурност, коментира генералът. Огромна грешка е да се …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване