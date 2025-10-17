Илхан Кючюк: Фокусът на дебата в ЕП не е само по делото „Коцев“, а и за върховенството на правото в страната

„Фокусът на дебата в Европейския парламент за върховенството на правото в България няма да е само около за спрадевли процес по делото срещу Благомир Коцев, за и върховенството на правото и институциите в страната“.

Това обясни пред БНР Илхан Кючюк, председател на правната комисия в ЕП, евродепутат от групата „Обнови Европа“.

Вчера за шести път Благомир Коцев бе оставен в ареста, но в особено мнение на съдия Андрий Ангелов бе обявено, че няма основание за това.

Онзи ден Eвpoпeйcĸият пapлaмeнт peши дa oбcъди cлeдвaщaтa cpядa cъcтoяниeтo нa въpxoвeнcтвoтo нa зaĸoнa в Бългapия. Bĸлючвaнeтo нa тeмaтa в днeвния peд e пo иcĸaнe нa гpyпaтa „Oбнoви Eвpoпa“.

От групата обявиха намерението си да предизвикат такъв дебат през юли, когато в Брюксел бе свикан протест срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. „Oбнoви Eвpoпa“ изпрати писмо до Европейската комисия през септември, в което бе направена връзка между делото срещу кмета Коцев и оценката за отпускане на средства по Плана за възстановяване и устойчивост за нашата страна.

Кючюк припомни, че групата им в ЕП е била настоятелна за дебати за проблемни точки и в други страни.

“ Проблемът за върховенството на правото в страната е дълбок – имаме избори, но нашият избор не се отчита или се купува. Имаме правосъдие, но липсва справедливост, имаме медии, но истината трудно стига до хората„, заяви той.

Кючук припомни, че ЕП има механизми за наблюдението на върховенство на правото, но те изглеждат ръзпръснати.

„Преди 4 години имаше доста интензивен разговор с официалната власт и граждански организации, но този обмен на информация и гледни точки продължи 2 години. През годините всички подходи не бяха канализирани. Амбицията на ЕП днес е разпръснатите идеи за върховенството на правото как да се превърнат в целокупен инструмент. Освен наблюдение на икономическите показатели на държавата, да има и индикаторите за определяне, дали една държава е правова или ерозира демокрацията и това също трябва да се наблюдава“, посочи Илхан Кючюк.

Преди предстоящия дебат за върховенството на закона в България, той коментира и политическото състояние в страната – известно е, че след шестото място ГЕРБ на местните избори в Пазарджик, с „ръцете в джобовете“ управлението на страната бе блокирано.

„Това, което виждам, не води към избори, а да се легитимира ДПС-НН в управлението“, каза Илхан Кючюк.