Ива Митева: Със сегашното си мнозинство парламентът е недосегаем и може да прави каквото си иска

По определение правителството няма съвест, а парламентът е недосегаем и в момента с това мнозинство може да прави каквото си иска. Единствената дестабилизация в парламента може да дойде само отвътре.

Това заяви пред OFFNews председателят на 45-ото и 46-ото Народно събрание Ива Митева, цитирана от агенция „Анонс“

Според Митева всички погледи са вперени в Борисов, защото той се опитва да направи нещо, може би защото иска да спаси партията си.

Промените в Закона за ДАНС са грешка

Юристът коментира опитът за промени в Закона на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който се отнемат правомощията на президента при назначаване на шеф на службите. Според нея предложението не отговаря на принципите на демократичната държава:

„Затова се надявам ГЕРБ да размислят. За ДПС и БСП не коментирам, защото в миналото те направиха тази поправка. ГЕРБ трябва много да помислят и да се върнат там, където са били през 2013 г. (б.а. и бяха против същите тези промени в закона). В случая се правят закони да за определен човек и определена ситуация. Била съм свидетел, че подобни промени буквално за години се обръщат срещу този, който ги е направил. Би трябвало да са си взели поука от това нещо.“

Другото мнение на Киселова за референдума

Предложението на ИТН за промени в Наказателния кодекс (НК) показва колко опасно „продуктивно“ е 51-ото НС. Поясни, че е писането на закони не е лесна работа, а на депутатите им липсва висока правна култура.

Според Ива Митева председателят на парламента Наталия Киселова (БСП) е надвишила правомощията си, като отказа да допусне до обсъждане в НС предложението на президента Румен Радев да се проведе референдум кога България да влезе в еврозоната.

Тя изтъкна, че Киселова е имала друго становище по темата преди да стане председател на НС. Наа заседание на правната комисия в парламента на 5 юли 2023 г. Киселова защитаваше тезата, че трябва да има референдум за еврото, предложен от „Възраждане“ в качеството си на конституционен експерт: „Тогава казва, че е в допустимостта на НС да разгледа въпроса и че това не противоречи на Конституцията. Явно под някакъв натиск е взела това решение. Трудно е да си председател на НС с 16 народни представители зад гърба си. Трябва много да си си повярвал!“

Хората на Доган не трябваше да влизат в кабинета Според Митева съставянето на сегашния кабинет е било грешка от самото начало: „АПС направиха огромно грешка с влизането в този кабинет и тогава отпушиха като че ли възможността за такива коалиции към днешна дата. Трябва да си понесат отговорността. Не прецениха добре и ми е тъжно, защото това бяха хора, които са политици отдавна и трябваше всеки детайл да е добре обмислен.“

Митева каза, че поведението на ИТН е „странно“. Не може да си обясни как години наред са обяснявали как ще съборят ГЕРБ и ДПС, а после са направили кабинет с тях:

„Мисля, че точно сега в този парламент не трябваше това да се случва. Хората, които се избраха в регулаторните органи са по-зле от това, което беше до 2020 г. Членове, председатели – всичко е в посочени, определени хора.“

Реториката на управлявощото мнозинство Ива Митева обърна внимание на реториката на управляващото мнозинство и как всеки ден повтарят формулировката „стабилност и предвидимост“:

„Започнаха да говорят с лозунги – всеки ден всички, които са част от тази коалиция го използват. Като според мен за предвидимост предвид действията и реакцията на Борисов (б.а. на изборите в Пазарджик) – виждате как всичко се обърка и няма парламент.“

ПП. В края на 2022 г. Ива Митева се раздели с ИТН, в чиито листи участваше от гражданскага квота.