Home / Законът / Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя вдигането на възрастта от 14 г. на 16 г. за наказателна защита на децата

Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя вдигането на възрастта от 14 г. на 16 г. за наказателна защита на децата

De Fakto 17.10.2025 Законът Напишете коментар 95 Прегледа

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси Анна Александрова, в което подкрепя законопроекта за изменение на Наказателния кодекс за повишаване на възрастовата граница за наказателноправна защита на децата от 14 на 16 години при престъпления, свързани с половата им неприкосновеност.

В становището си омбудсманът посочва, че предложените промени ще осигурят по-добра защита на децата от насилие и сексуална злоупотреба и са в съответствие с международните стандарти и препоръките на Комитета по правата на детето към ООН.

С тези изменения ще се създаде по-сигурна и защитена среда за децата и ще се укрепи уважението към тяхната личност и достойнство“, отбелязва Велислава Делчева.

Тя подчертава, че сексуалните посегателства срещу деца са едни от най-тежките престъпления и често водят до сериозни последици за психичното и емоционалното здраве на жертвите – като страхови състояния, депресия и посттравматичен стрес.

Според омбудсмана децата между 14 и 16 години са в особено чувствителна възраст, в която все още нямат достатъчна зрялост и опит, за да осъзнават информираното съгласие за сексуални действия. Повишаването на възрастовата граница ще бъде важна стъпка за по-ефективна превенция и защита на децата от злоупотреба.

„Тази промяна е важна и необходима, защото показва, че обществото разпознава по-ясно уязвимостта на децата и се ангажира с тяхната защита“, пише в  становището на омбудсмана Велислава Делчева.

 

 

