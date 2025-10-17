Отстранен е Даниел Бараков, шеф на полицията в Пазараджик – не е ясно за изборни нарушения или за лошо класиране

Директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен от поста, стана ясно по време на заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ тази сутрин, съобщи БНР.

Новината оповести лично лидерът на партията Бойко Борисов, който заяви, че директорът на областната дирекция на МВР е подал оставка.

По този начин Митов е „спасил кожата“, каза лизедерът на ГЕРБ.

„Ясно е, че след изборите в Пазарджик трябваше да се направи смяна и да се назначи проверка. Професионалното ръководство на МВР трябва да си върши работата. Затова съм отстранил директора„, каза Митов на излизане от централата на ГЕРБ.

По време на изборите за общински съвет на Пазарджик на 12 октомври имаше много сигнали и видеа за изборни нарушения. Полицията – ту хващаше, ту пускаше нарушителите.

Съмненията за купен и контролиран вот доведоха до искания за оставки в полицията, но в политическото ръководство на МВР. Очевидно е, че трансформирането е възприето да е на местно ниво.

Все пак не стана много ясна причината – заради безразборното купуване на гласове или заради шестата позиция на ГЕРБ – СДС, или и за двете, защото едното е довело до другото, е отстранен Бараков.

Митов коментира пред журналисти, че е отстранил Бараков до приключването на назначената от него проверка за действията на полицията по време на изборите.

Даниел Бараков е назначен за директор на ОД на МВР-Пазарджик от бившия министър на вътрешните работи Калин Стоянов, който сега е депутат от ДПС – НН, спечелило първото място на изборите в Пазарджик„

Според сдружение БОЕЦ Бараков е разпъвал чадър за купуване на гласове на парламентарните избори през 2024 г. в полза на Делян Пеевски.

С оглед спецификата на новите отношенията във властта между командосите на двете партии, цялата ситуация с отстраняването на полицейския шеф може да излезе много шум за нищо.