Съдия Мирослава Тодорова е отменила отказа на ад хок прокурор Даниела Талева да разследва Сарафов за корупция, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления по сигнал на БОЕЦ. За това съобщи във Фейсбук сдружението.

С решение от вчера (17 октомври) Софийският градски съд отменя постановлението за отказ и дава задължителни указания за извършване на ново, пълно и обективно разследване, пише сдружението.

От определението се разбира, че съдия Тодорова не си е направила отвод по исканете на Сарафов и е решила по същество жалбата на гражданското сдружение. Той поиска отвода на Тодорова, защото е член на Съюза на съдиите, организация, известна с критичното си отношение към статуквото в съдебната система. Не бе нзложен нито едни мотив срещу професионалните й качества, които е известно, че са безспорни.

Тoдopoвa се произнася пo жaлбa на БОЕЦ cpeщy oтĸaз нa Дaниeлa Taлeвa oт 17 юни 2025 гoдинa дa oбpaзyвa дeлo пo мaтepиaли, дoбили извecтнocт в пyбличнoтo пpocтpaнcтвo ĸaтo „Eвpoтyлийĸc“.

„Това е първи отменен отказ на Талева да разследва Борислав Сарафов“, обяви лидерът на гражданската организация Георги Георгиев.

Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов е свързан със скандала за изтеклия архив на бившия следовател Петьо Петров – Еврото, създател на небеизвестния кръг на магистрати – „Осемте джуджета“. В началото на годината БОЕЦ заедно с разследващия сайт Bird.bg обявиха, че разполагат със стотици документи от архива на бившия следовател, който бе представен на специална пресконференция, за която институциите останаха слепи и глухи.

В сигнала до съда се твърди, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), като е осутявал и наказателно преследване. Посочени са данни за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов и са приложени 413 файла, за които се твърди, че са от „личния архив“ на Петьо Петров – Еврото.

От определението на съдията се разбира, че ад хок прокурор Талева е наредила на служителите на ГДБОП от екипа й, да разпечатат всички файлове от предствения диска и да отбележат тези, които съдържат името на Сарафов, да се проверят сведения от подателя на сигнала за произхода на документите и за възможни свидетели, ако е нужно, да извършат и други действия.

Последно е приела, че сигналът на БОЕЦ съдържа само оценъчни твърдения, за които не може да бъдат събрани достатъчно данни за извършено престъпление и отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписката.