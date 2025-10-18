Понесохме много удари и платихме ужасна цена, за да стигнем дотук, но си заслужава всяко усилие и саможертва! Сега поставяме и един резонен въпрос: кой ще разследва прокурора, разследващ главния прокурор и неговите заместници?, питат от сдружението.