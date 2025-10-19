Демерджиев: За Пеевски е жизненоважно Сарафов да продължи да бъде главен прокурор, тече процес за спасяването му

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

За Сарафов и Пеевски е жизненоважно Сарафов да продължи да бъде главен прокурор, но за всички, които искат да има правова държава, е ключово Сарафов да напусне час по-скоро този пост.

Такава оценка направи пред БНР Иван Демерджиев, адвокат и бивш министър на вътрешните работи.

Демерджиев коментира решението на съдия Мирослава Тодорова, която отмени отказ на специалния ад хок прокурор Даниела Талева да разследва временния главен прокурор Борислав Сарафов по сигнал за корупция на гражданското сдружение БОЕЦ. Сигналът е свързан с документи от архива на бившия следовател Петьо Петров – Еврото.

Преди дни Сарафов поиска отвод на съдията по делото Мирослава Тодорова, но с обявеното решение тя показа, че не се съобразява с исканията на и.ф. гл. прокурор с изтекъл мандат, освен това е заподозрян в престъпление, а не е страна по делото, коментират юристи.

„Това, което се случва в съдебната система, е огледално и сходно на това, което се случва в държавата. В съдебната система тече процес по спасяването на Сарафов“, заяви Демерджиев.

„Този човек няма правомощията да изпълнява функцията на главен прокурор към момента. За да се спаси той, както и ръководената от него прокуратура да остане подопечна на Пеевски, се прави всичко възможно Сарафов да оцелее“.

Според Демерджиев има потенциал в разследването по сигнал на БОЕЦ към което прокурор Талева подхожда доста лежерно.

“ Но повече потенциал виждам в гражданското недоволство“, заяви той.

Във време, в което прокуратурата е доминирана от Пеевски, е своеобразно достойнство да си обвиняем

През април т.г. прокуратурата повдигна обвинение на Иван Демерджиев , първоначално за „безстопанственост“ , а после го преквалифицира „умишлено сключване на неизгодна сделка“. Става дума за oбщecтвeнa пopъчĸa oт 2018 г., cвъpзaнa c нoвитe дoĸyмeнти зa caмoличнocт. Toгaвa пpoĸypaтypaтa мy нaлoжи 10 000 лв пapичнa гapaнция, ĸoятo cъдът отмени ĸaтo нeaдeĸвaтнa мяpĸa.

Във време, в което прокуратурата е доминирана от Пеевски, своеобразно достойнство е да си обвиняем, коментира Демерджиев. „Многократно алармирах, че обвинението в безстопанственост е негодно. Никой не сочеше какъв законов текст съм нарушил с действията си. Така формулираното обвинение трябваше да доведе до привличане към наказателна отговорност на Калин Стоянов, който е извършил всички плащания по този договор, след като е сезирал прокуратурата“

Paзплaщaнe пo нoвитe цeни e пpaвил cлeдвaщият MBP – шeф Kaлин Cтoянoв бeз дa e ocпopвaл сключения aнeĸc, нo след това заявява, че тoй e „нищoжeн“.

Прокурорите промениха обвинението в друго абсурдно обвинение, заяви юристът. Няма документ или данни да е сключена умишлено неизгодна за МВР сделка. Вярвам, че българският съд ще реагира и прецени адекватно обвинението„, изтъкна юристът.

За Пазарджик

Демерджиев обясни в предаването „Неделя 150“, че според него, планираното преформатиране на управлението цели изкарване на ИТН от властта и легалното включване на „ДПС-Ново начало“.

Случилото се в Пазарджик, е генерална репетиция за следващите избори, каза Демерджиев.

„Очакванията в негативен план се потвърдиха изцяло. Аз и някои други колеги, които са заемали този пост, алармирахме за случващото се в МВР – до какво ще доведат промените, свързани с назначаването на почти всички областни директори от Калин Стоянов – един активист в редиците на партията на Пеевски, както и подмяната на началници на полицейски управления. Плодовете на това, което се подготви, ги видяхме на изборите в Пазарджик. Видяхме в действие т.нар. „МВР-Ново начало“ – система, която вместо да противодейства на купения вот, или си затваряше очите, или съдействаше – къде мълчаливо, къде активно“.

Въпросът е къде беше главният секретар. Не го видяхме на терен.

„Когато се провеждат избори само в един областен град, цялата система трябва да намери начин да противодейства на тези явления, с които се борихме в национален мащаб. С купуването на гласове се занимават хора, които в останалото време обичайно имат друга престъпна дейност.

„Те се набелязват достатъчно рано, обезпечават се с мероприятия, следи се тяхното движение, за да може да сме сигурни, че сме направили всичко необходимо да предотвратим тяхното включване в процеса по купуване на гласове, обясни Демерджиев.

Когато говорим за избори, винаги трябва да отговарят и професионалното, и политическото ръководство – нито главният секретар, нито министърът поеха отговорност.

Даниел Митов не е подходяща фигура за вътрешен министър. Но всичко в крайна сметка опира до Пеевски. Мисля, че Пеевски не позволява Митов да напусне този пост“, обобщи Иван Демерджиев.