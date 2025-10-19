От седмицата: ВКС прекрати тълкувателно дело поради „зачертана“ от КС разпоредба, свързана с въпроса за тълкуване

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

ВКС прекрати тълкувателно дело поради обявена от Конституционния съд противоконституционност на разпоредба, пряко свързана с поставения за тълкуване въпрос , съобщи съдът.

С Определение № 2/2023 г. от 16.10.2025 г. по Тълкувателно дело № 2/2023 г. Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) прекратява производството по тълкувателното дело.

Производството е образувано по разпореждане от 15.02.2023 г. на председателя на ВКС по депозирано от главния прокурор на Република България искане относно приемане на тълкувателно решение от ОСНК на ВКС по следния въпрос:

„Разпоредбата на чл. 343г от НК относно предвиденото кумулативно наказание лишаване от право да се управлява МПС по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК приложима ли е в случаите на престъпление по чл. 343в, ал. 3 вр.ал. 1 от НК?“

С Решение № 7/2025 г. на Конституционния съд на Република България (обн. ДВ, бр. 50/20.06.2025 г.) разпоредбата на чл. 343в, ал. 3 от Наказателния кодекс е обявена за

противоконституционна.

Текстът на чл. 343в, ал. 1 гласи, че който управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно

средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.

Според обявената за противоконституционна разпоредба на ал. 3 наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство.

В мотивите на определението за прекратява на производството по тълкувателното дело върховните съдии посочват, че с нормата на чл. 151, ал. 2, изр. 3 от Конституцията

законодателят е възприел правилото за действие на решението на Конституционния съд за противоконституционност, постановено по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията,

занапред (ex nunc) – разпоредбата, обявена за противоконституционна, не се прилага от деня на влизане на решението в сила.

Доколкото искането на главния прокурор, по което е образувано Тълкувателно дело № 2/2023 г., се отнася до тълкуване на въпрос, пряко свързан с отменена от Конституционния съд разпоредба, то отпада необходимостта от тълкуването ѝот Върховния касационен съд. Поради това образуваното тълкувателно дело следва да бъде прекратено.