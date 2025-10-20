И.ф. градски прокурор Емилия Русинова е кандидат за титуляр на Софийската градска прокуратура

Изпълняващата функциите градски прокурор на София Емилия Русинова е един от кандидатите за титуляр

Срокът за кандидатстване изтича днес, като документи е подал и следователят Бойко Атанасов.

Русинова вече е заемала този пост в периода 2016 – 2020 година. Името ѝ беше замесено в т. нар афера „Осемте джуджета“ от вече бившата съпруга на издирвания следовател Петьо Петров – Еврото – Любена Павлова.

По „Осемте джуджета“ бившата съпруга на сочения за брокер на влияние в съдебната система Петьо Петров – Еврото – Любена Павлова, заяви в свой разпит, че Емилия Русинова е била „от редовните контрагенти“ на Еврото и чест гост в знаменития ресторант.

Друг защитен свидетел по делото също сочи Русинова като един от магистратите, зависими от Петров.

В показания и пред медиите Павлова разказа, че Петров се е срещал с различни магистрати, сред които настоящият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и Емилия Русинова.

Софийската градска прокуратура е без постоянен ръководител от края на май, когато предишният градски прокурор Илияна Кирилова се пенсионира. Тя също беше сочена за близка на Петров, с когото преди години е работила в Столичното следствие.

Това е втората процедура, след като в първата участва само прокурорът от Върховната касационна прокуратура Ангел Илиев, но по неизвестни и до днес причини сам се оттегли.

През септември ПК на ВСС обяви нова, а кандидатите имаха едномесечен срок да се заявят.