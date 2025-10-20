Крайно време е КС да задейства защитния механизъм на демокрацията – принципът на мандатността

Share Facebook

Ще падне ли статуквото във ВСС Очакваме от КС решение, от което ще проличи в каква държава живеем

Петър Обретенов

С определение от 10 юни 2025 г. по КД № 5/ 2025 г. Конституционнният съд допусна до разглеждане по същество искане на тричленен състав на ВАС по адм № 1077/ 2025г., образувано по жалба на и.д. гл. прокурор Б. Сарафов, за установяване противоконституционност на разпоредбите на § 16 от ПЗР на ЗИДЗСВ и на чл. 34, ал.4 от ЗСВ, с които се прекратяват процедурите по избор на главния прокурор, председателите на ВКС и ВАС, които не са приключили с указ на президента и се прие, че в изборите за тези длъжности „ могат да участват само изборни членове, чиито мандат не е изтекъл към датата на предложението или на вземане на решението”.

КС прие, че искането е допустимо, тъй като досега той „не се е произнесъл с решение или определение за недопустимост по искане с посочения предмет.

Това не е точно така и се нуждае от пояснение. Искане за произнасяне по конституционносъобразността на посочените текстове от ЗСВ действително не е разглеждано от КС, но чрез тях намира израз принципа за мандатността на институциите и органите в демократичната, правова държава – основен белег за устройството на такава държава, който изключва безсрочното упражняване на властови функции и с това я отличава от авторитарните режими. В този контекст „ мандатността се определя като защитен механизъм на демокрацията”[1]

Този принцип е бил предмет на множество решения, определения и особени мнения (ОМ) на членове на състава на КС и то почти веднага след приемането на конституцията през 1991г.,[2] с които той има противоречива практика по прилагането му спрямо различни институции и фактически ситуации и досега няма еднозначно становище. За съжаление, защото засяга изключително важен проблем за държавата: за легитимността на действащи към момента институции на съдебната власт: ВСС, главен прокурор, Инспекторат към ВСС, а и много други регулаторни органи, които функционират към момента в условията на изтекли мандати.

Принципът на мандатността се конкурира с друг основен принцип: за непрекъснатост ( непрекъсваемост ) на функционирането на конституционноустановените държавни органи. С решение № 12/27.09.2022 г. по КД № 7/ 2022 г. КС прие, че и след изтичане на срока на установения с Конституцията му мандат, Инспекторатът към ВСС и неговия главен инспектор могат да изпълняват своите функции до избиране от НС на нов негов състав.

В мотивите на това решение се изтъкна, че това разрешение е „ защитен механизъм, приложим в изключителни ситуации, при които не са избрани членове от състава на определен колективен конституционно установен орган”. Тук колизията с мандатността е ясно изразена с характеризирането и на двата принципа като „ защитен механизъм”, насочен срещу другия.

От произнасянето на споменатото решение на КС изтекоха три години без да бъде избран нов състав на Инспектората, но междувременно Съдът на ЕС с решение от 30 април 2025г. прие обратното: „ принципът на независимост на съдиите не допуска практиката на държава членка членовете на орган на съдебната власт… да продължат да изпълняват функциите си след края на установения в конституцията на посочената държава членка мандат и до избора от този парламент на нови членове..”Това решение не е задължително за българския КС,

но няма как да бъде пренебрегнато ако искаме да сме в хармония с правото на ЕС.

Легитимността на Инспектората с изтекъл мандат не е предмет на уваженото искане за конституционен контрол. Но несъмнено е, че решението на КС по настоящия казус не може и не трябва да се ограничи само до изтеклия мандат на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и на изборните членове на ВСС, а ще има действие и спрямо всички държавни органи с изтекли мандати. Изтъкнатото в определението от по допустимост от 10 юни 2025г. на КС, че чл.34.ал.43 ЗСВ и § 16 от ПЗР на ЗИДЗСВ са във функционална връзка и „ формират своеобразен нормен комплекс, насочен към постигане на обща цел и правни последици”, би следвало да важи за цялостния нормен комплекс от проблеми породени от нарушение на принципа на мандатността.

Съображения по повод изтекли мандати са изложени пространно в определения № 16 и № 17 от една и съща дата – 19.12.2024 г. и с един и същи докладчик, по КД № 41/2024г. и КД № 42/ 2024г. Делата са образувани по искания за тълкуване „по следните въпроси: 1.Когато мандатът на членове на ВСС е изтекъл, същият продължава ли да изпълнява конституционните си правомощия в пълнота? Допустимо ли е ограничаване на същите със закон и акт на Народното събрание?” Отговорът на тези два въпроса пряко засяга предмета на настоящия спор.

С определението по настоящето КД № 5/ 2025г. от 10.06.2025г. единодушно е прието, че искането за оспорените промени е допустимо, въпреки че мнозинството от съдиите са били на обратното мнение в посочените определения по КД 41 и 42/ 2025г., но това е било по повод на искане за абстрактно тълкуване на първия поставен въпрос и те са приели, че не могат да влизат в ролята на позитивен законодател и да предписват на НС какво трябва да направи, а контролът може да бъде само последващ. На обратното мнение – за допустимост на искането – са били други петима членове на КС, според които той е длъжен при тази конституционно нетърпима ситуация на изтекли мандати да възстанови мандатността.

Сега обаче ситуацията е променена: от НС са приети оспорените с искането текстове на закона и последващия контрол от КС е допустим, както единодушно е прието. Вярно е, че в тези определения въпросът е бил дали членове с изтекъл мандат могат да упражняват правомощията си „ в пълнота”, докато в настоящия случай се касае до едно конкретно правомощие, но проблемът за възможността парламентът със закон да въвежда подобно ограничение е идентичен и за двата случая.

Спорът има изключително важни политически измерения и последици.

В ОМ по КД № 7 2022 г. съдиите Атанас Семов и Красимир Влахов акцентират върху опасността това решение, което според тях се отнася само за Инспектората, по аналогия да бъде приложено и за други държавни органи, „ като тази възможност може лесно да се

превърне в злоупотреба от страна на политическата власт чрез поддържане за неопределено време на „ правилните” хора без гаранциите за независимост, които дава мандатът”.

Това се оказа сбъднато пророчество.

Цялата тежка процедура пред КС се задвижи поради амбицията на едно лице – Борислав Сарафов – да бъде избран за главен прокурор, но зад тази амбиция стоят определени политически и икономически кръгове и личности, които в него виждат „правилният” човек, който заедно с членовете на ВСС с изтекли мандати ще застъпва техните интереси. Показателното е, че те допуснаха тази кандидатура да бъде единствена, без да дадат възможност друг юрист с квалификация и интегритет достоен да кандидатства за поста главен прокурор, освен този, който като зам. главен прокурор и шеф на следствената служба по времето на Иван Гешев, носи отговорност за всички неудачи и закононарушения през този период.

Сегашният ВСС с изтекъл мандат е само проекция на едно статукво, което в социологията е познато като „ клиентелизъм”, при което „ правилните” хора подкрепящи властимащите получават облаги от най – различен характер: от добре платени длъжности в администрацията, за което често нямат необходимата квалификация и ценз, до изгодни обществени поръчки, спечелени чрез нагласени конкурси, осигуряващи нереално високи печалби, за сметка на обществото.

Той е дал достатъчно доказателства, че е „ клиент” на публично известни, високопоставени личности, които нямат интерес да се лишат от този удобен за тях състав на ВСС и това обяснява нежеланието да се пристъпи към стартиране на процедура за избор от НС на нов ВСС.

Решението на КС по този казус има съдбовно значение

не само за преодоляване на статуквото в съдебната власт, но и за политическото статукво. А то е:„ клиентелистка държава”, в която корупцията се шири безпрепятсвено, защото съдебната система и преди всичко – прокуратурата, чрез назначаване на възлови постове на „правилните хора”, явно не изпълнява задължението си да санкционира очевидни, най – тежки прояви на корупционни схеми по високите етажи на властта, за което постоянно ни напомнят от ЕС.

Без санкции от закона остават такива крупни заграбвания на обществено богатство като това чрез фалита на КТБ, на Булгартабак, изчезналите милиони от магистрала „ Хемус” и много други такива.

В съдебната система има обаче достатъчно добри професионалисти, с морал и етика присъщи за длъжността им и със съзнание за ролята на магистрата да бъде зависим само от закона. Има впечатляващи примери на изяви при изпълнение на служебните им задължения на отделни магистрати, които дават доказателства за преодоляване на омертата от подчиненост и зависимости, която крепи статуквото.

Засега те са изолирани спрямо „ правилната” линия очертана от статуквото, но те ни сочат пътя, по който ще ни изведе до действително независима съдебна система, изпълняваща конституционното си задължение да възстанови накърненото право на справедливост на българското общество:

личности, които служат само на тази цел и на които началник е само закона.

С тази цел беше създаден ВСС като кадрови орган на тази система, но мнозинството в настоящия такъв често се подчинява на други критерии, което обяснява дефицитите в подбора на магистратите и то най – вече за висшите органи на съдебната система.

Функционирането му за почти втори мандат премина всякаква граница на търпимост спрямо това несъвместимо с изричния текст на Конституцията / чл. 130,ал.4/ упражняване на правомощия от изборните членове на ВСС след изтичане на мандата им..

Крайно време е КС да спре да „ поема отговорност за чуждата безотговорност”[3] и да задейства защитния механизъм на демокрацията – принципът на мандатността, за да си възвърнем увереността, че живеем в демократична, правова, европейска държава.