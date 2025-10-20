Песимистично за съдебния контрол на отменения отказ на ад хок прокурор Талева по сигнала срещу Сарафов

Share Facebook

разкрива един голям концептуален проблем на съдебния контрол върху прокурорските откази. Определението на съдия Тодорова, с което е отменен отказът на прокурор Талева да образува наказателно производство по сигнал на БОЕЦ срещу доскорошния и.ф. главен прокурор Сарафов, всъщност

Наказателно производство/разследване се образува при законен повод (например сигнал като този на БОЕЦ) и достатъчно данни, че има извършено престъпление. Когато няма достатъчно данни, се прави предварителна проверка, която представлява извънпроцесуална дейност, подчинена само и единствено на събирането на достатъчно информация за факта на извършеното престъпление, за да може на база на нея да се вземе решението да се образува разледване. Какво може да се прави в хода на тази предварителна проверка е почти изцяло в сивата зона, защото законът я регламентира изключително общо, за разлика от същинското разследване. Така в хода на една предварителна проверка например потенциално могат да бъдат сериозно фактически засегнати права на гражданите без гаранции за защита, каквито законът предвижда при разследването.

След като се извърши предварителната проверка, на база на установените в хода ѝ факти, прокурорът прави извода единствено дали има достатъчно данни за престъпление и ако има – образува наказателно производство/разследване, ако няма – постановява отказ от образуване. Когато образува разследване, събраната от предварителната проверка информация трябва да се събере отново в общия случай – например ако един свидетел е дал сведения в хода на проверката, тези сведения все едно ги няма, трябва да ги даде още веднъж по време на разследването.

Полезност в съществуването на предварителните проверки има, доколкото е безпредметно всеки сигнал за престъпление да води директно до тежката процесуална фаза. Но със сигурност те трябва да бъдат по-добре регламентирани, а не оставени изцяло в сивата зона, както и образуването на разследване да става „по-лесно“ и да бъде правилото при граничните случаи, а не изключението. А когато процесът бива блокиран с изначалния отказ на прокурора въобще от започване на разследване, срещу това блокиране да съществува адекватен контрол. А пък адекватният контрол обикновено е външен.

При действащия режим за съдебен контрол (въведен през 2023 г. след сигурно 15 години усилия българската пеналистична мисъл да бъде убедена в необходимостта от него), когато проверява дали прокурорът правилно е отказал да образува разследване, съдът не може „противоконституционно да изземе компетентността на прокурора“ да установява фактите по случая и да прави съответните изводи на база на тях. Единственото, което може да направи, е да анализира дали прокурорът е изпълнил задължението си да положи дължимата грижа за установяването на фактите и дали правните му изводи съответстват на установените факти.

Казано по-просто: понеже съдът не може да му каже директно „започни разследване, имаш основанията за това“ или пък разследването не започва автоматично след отмяната от съда на отказа на прокурора да го започне, най-много може да му каже „сега неправилно си отказал да започнеш разследване, но направи това и това в нова предварителна проверка, за да си установиш наново ти (понеже само ти можеш, аз не мога вместо тебе) дали пък не трябва да започнеш разследване“.

Отнесено към настоящия случай, съдът е дал указания на прокурор Талева да извърши множество действия за установяване на множество факти. Установяването на тези множество факти чрез тези множество действия би било не просто безсмислено, ами и изцяло контрапродуктивно да става чрез средствата на извънпроцесуалната предварителна проверка. Защото, както казах по-горе, първо, тя е изцяло в сивата зона и от тези действия могат да бъдат засегнати хора без гаранции за защита, второ, голяма част от извършеното ще трябва после да се повтаря отново в хода на същинското разследване, ако такова бъде някога образувано. Със сигурност хората, които ще бъдат веднъж викани да дават сведения в хода на проверката, после ще трябва да бъдат викани пак да дават показания в хода на разследването. Едно упражнение, което е не просто ненужно, но и вредно.

Единственото процесуално смислено нещо би било да бъде образувано същинско разследване, в хода на което да бъдат извършени тези необходими според съда действия за установяване на релевантните факти.

Обаче съдът нито може да укаже образуването на такова, нито може сам да го образува и да го даде на прокурора да го разследва, защото „противоконституционно ще изземе компетентността на прокурора“.

И така, всъщност, решението дали просто да образува разследване сега и да установява фактите в хода му, или фактически да блокира развитието на случая през извършването на един тон извънпроцесуални действия, си остава пак на прокурора. Пак само той ще вземе решението и дали след извършването на тези извънпроцесуални действия ще образува разследване, или пак ще постанови отказ. Който отново може да бъде обжалван по същия начин и със същия резултат.

Съвсем отделен проблем е, че ако пък образува разследване за някакво престъпление, от което няма конкретно лице, което да е претърпяло вреди, вече няма да има процесуално овластен субект (като подателя на сигнала БОЕЦ), който може да иска упражняването на външен контрол върху блокиращите по-нататъшния ход на това разследване прокурорски актове, както може да го направи единствено сега на етапа преди образуване на разследването.