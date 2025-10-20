Първи, същото становище, обявиха двама съдии на Върховния касационен съд , а повод отново бе искане от Сарафов за въззoбнoвявaнe нa двe наказателни дeлa. Върховните съдии oпpeдeлиxa, чe правомощията на и. ф. главен прокурор сa прекратeни по силата на зaĸoнa ( чл. 173, ал. 15 от ЗСВ) след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на разпоредбатa, „пoради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г., не съставлява валидно сезиране“.

Πo пoдoбeн нaчин щe peaгиpa вceĸи cъд, пpeд ĸoйтo cлeд 21 юли и.ф. гл. пpoĸypop oтпpaвя иcĸaния.които пак по дело за възобновяване приеха, че след промените в Закона са съдебната власт 6-месечния мандат на Борислав Сарафов е изтекъл и той е некомптентен да сезира съда, коментираха юристи.дори да има изключения, те няма да са правило, добавиха те.

От 21 януари т.г. влязоха в сила поправките в закона, които ограничиха възможностите на главния прокурор и председателите на върховните съдилища да заемат временно постове за по-дълго от шест месеца. На 21 юли т.г. този срок и за Сарафов и за бившия председател на ВАС Чолаков, но Прокуроскта колегия за разлика от Съдийската, отказа да прилага закона и не назначи нов и.ф. главен прокурор. ВАС вече е с нов временно управляващ в лицето на зам. председателя Мариника Чернева.

Сарафов е и.ф. главен прокурор от 16 юни 2023 г., опитът му да заеме поста като титуляр бе прекратен пак по силата на същия закон заради изтеклия мандат на членовете на ВСС.

Отказът на Прокурорската колегия с аргумента, че Сарафов е заварен от промените, си остават нейно лично мнение, с което очевидно съдилищата нямат причина да се съобразяват.

Според юристи инататът да се угоди на управляващата власт за оставането на Сарафов начело на прокуратурата, въпреки изтеклия му мандат, застрашава не само възобновяваванто на делата, а и исканията за сваляне на имунитети и изобщо дейността на централизираната прокуратура, оглавявана от нелегитимен ръководител.