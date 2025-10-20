Защо на един от кандидатите за общински съветници в Пазарджик са надписани 114 преференции, пита ЦИК

Резултатите от 19 протокола в Пазарджик ще бъдат въведени отново, съобщава Общинска избирателна комисия (ОИК), предаде БТА. В Пазарджик ще се извърши повторно диктуване на данните от протоколи на СИК, посочва решение на ОИК от 19 октомври. В него се казва още, че в ОИК-Пазарджик е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД относно установени разлики при въвеждането на данните от протоколите на СИК за резултатите от проведените на 12 октомври нови избори за общински съветници в Пазарджик. С писмото „Информационно обслужване“ съобщава, че във връзка с писмо на ЦИК е извършено повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК, приети от ОИК-Пазарджик и предоставените от ЦИК на 16 октомври. Извършено е компютърно сравнение на разликите от повторното въвеждане на данните от вота за общински съветници, при което се твърди, че е налице промяна в базата данни и персоналния състав на новия Общински съвет, обявен с решение от 13 октомври от ОИК – Пазарджик. По-рано БНР съобщи, че Централната избирателна Комисия изяснява защо за един от кандидатите за общински съветници в Пазарджик са надписани 114 преференции при компютърната обработка на данните от гласуването на 12-ти октомври. На провело се снощи извънредно заседание на Комисията, тя изиска с писмо от Общинската избирателна комисия в Пазарджик обяснения какво се е случило в изчислителния център.

ЦИК поиска допълнителна информация и от фирмата преброител „Информационно обслужване“ – кои са замесените лица по казуса и какво сочи извършената вътрешната проверка на дружеството по случая.

При обсъждането в ЦИК не става ясно името на облагодетелствания кандидат за съветник и от коя листа е той. При повторно въвеждане на даннитеси е установило, че Христо Вълков от „Възраждане“ реално има доста по-малко гласове от Ася Павлова Фиткина – Спасова.

Още миналата седмица в ЦИК постъпват данни от „Информационно обслужване“, че при резултатите от вота за общинския съвет в Пазарджик за един от кандидатите в листата са вписани 114 допълнителни преференции. Това е засечено от повторната обработка на протоколите, като се твърди, че проблем със секционните няма. „Информационно обслужване“ прави вътрешна проверка какво е станало в изчислителния център.

Коментари

Георги Баханов – член на ЦИК, коментира: „Къде е грешката. 114 гласа разлика, с което един кандидат става общински съветник или за сметка на друг и как ще имат хората доверие в изборния процес, след като тук всички си затраяхме за този резултат“.

Росица Матева, заместник-председател на ЦИК, аазва, комисията два пъти е обсъждала казуса и е изпратено писмо до Общинската избирателна комисия в Пазарджик:

„И мисля, че получихме уверението на изпълнителния директор на „Информационно обслужване“, че той е сезирал прокуратурата по въпроса. В правомощията и задължението на Общинската избирателна комисия е да възложи на „Информационно обслужване“ да направи изчисленията, въз основа на констатациите и решението на ОИК и да си вземе съответното решение за промяна на решението, което е приел за обявяване на резултатите, ако има такова“.

Секретаря на Комисията Севинч Солакова коментира, че изборният процес е компрометиран:

„Безпрецедентен случай в Пазарджик и не знам какви ще са последиците. Нещо недопустимо, но факт„.

Цветозар Томов, заместник-председател на ЦИК, говори за фалшификация:

„Този възмутителен случай не може просто да бъде подминат. Не си спомням на български избори да има толкова нагла фалшификация на резултати от гласувания„.