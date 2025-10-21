Последни новини
Home / Законът / Маскиран е нападнал с чук прокурор от Софийската градска прокуратура

Маскиран е нападнал с чук прокурор от Софийската градска прокуратура

21.10.2025

Маскиран мъж с чук е нападнал прокурор от Софийската градска прокуратура, съобщи  NOVA тв.  Нападнатият е Иво Илиев,  бивш заместник градски прокурор на София.

Случаят е от около 20.30 часа в понеделник вечер.

Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в „Студентски град“.

Бившият заместник-градски прокурор на София Иво Илиев е тежко пострадал,  но   няма опасност за живота му. научи БНР. Прокурорът е настанен в реанимацията на болница „Токуда”.

Софийската градска прокуратура е уведомена за случая, каза говорителят ѝ Десислава Петрова.

По случая е образувано досъдебно производство за опит за убийство.

С идването на и.ф.  Русинова начело на СГП  Илиев подаде оставка като зам.-градски прокурор и остана редови обвинител.

От Асоциацията на прокурорите  в България определят нападението над магистрат като недопустимо и брутално нападение срещу държавността – това заявява в позиция по случая на  УС на асоциацията.

„То е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция. Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа независимо от усилията, които те полагат и независимо от резултатите, които постигат“.

АПБ застава зад всеки един български прокурор и  заявява, че ще отстоява правата и интересите на прокурорите така, както прокурорите отстояват правата и интересите на всички останали и с всички допустими средства ще се противопоставя на всеки опит за необоснована атака срещу тях, се казва още в позицията.

