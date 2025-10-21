Последни новини
Правосъдният министър назначи охрана на нападнатия прокурор Илиев, семейството му и негов колега

21.10.2025

Правосъдният министър назначи охрана на нападнатия прокурор Илиев в лечебното заведение, в което е настанен.

Нападнатият прокурор Иво Илиев

По разпореждане на  Георги Георгиев семейството на прокурор Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към Министерство на правосъдието.

Със заповед за незабавна охрана е  организирана  защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев.

Искането е подадено днес до министъра на правосъдието и до градския прокурор на София

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя, се казва в съобщение на МП.

До момента за случая се знае малко, защото и от МВР, и от прокуратурата отказват подробности.

По-рано бе съобщено, че прокурорът  от СГС Иво Илиев е бил нападнат  от маскиран с чук до подземния гараж на домашния адрес на магистрата в „Студентски град“. Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.

Иво Илиев е бил охраняван от ГДО през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му е била свалена по негово искане.

