Съдийската колегия на ВСС награди Георги Чолаков за безупречна служба като председател на ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет награди бившият предесдател на ВАС Георги Чолаков, сега адимнистративен съдия в съда, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1500 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

До награждаването се стигна по предложение седем от кадровиците – Вероника Имова, Даниела Марчева, Боян Магдалинчев, Боян Новански, Драгомир Кояджиков, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова.

Те мотивираха предложението си с „висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения и издигане на престижа на ВАС“ , с дългогодишния му юридически стаж – над 33 години и професионалната му кариера в областта на административното правораздаване. Добавят и изключителния му принос за издигане и утвърждаване авторитета на Върховния административен съд.

Предложението бе подкрепено от председателя на ВКС Галина Захарова. Против бе Атанаска Дишева, която вярна на себе си мотивира несъгласието с „почти семгодишното изпълнение на длъжността председател на ВАС “ и наложени практики, които не споделя.

Според нея, той олицетворява онази невидима и непреодолима сила, която осигурява вземането на всякакво решение“… „Не може да се отрекат изключителните качества на г-н Чолаков да постига определени резултати по начина, по който ги е решил, нито възможността му да обединява около себе си хора. Ако професионалните, организаторските и административните качества на г-н Чолаков бяха насочени към утвърждаване на правото и като краен резултат – на правовата държава, той би бил незаменим“.