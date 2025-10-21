Последни новини
Съдийската колегия на ВСС награди Георги Чолаков за безупречна служба като председател на ВАС

De Fakto 21.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 60 Прегледа

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  награди  бившият предесдател на ВАС Георги Чолаков, сега адимнистративен съдия в съда,   с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1500 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

До награждаването се стигна по предложение седем от кадровиците –  Вероника Имова,  Даниела Марчева, Боян Магдалинчев, Боян Новански,  Драгомир Кояджиков, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова.

Те  мотивираха предложението си  с „висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения и издигане на престижа на ВАС“ ,  с  дългогодишния му юридически стаж – над 33 години и професионалната му кариера в областта на административното правораздаване. Добавят и  изключителния му принос за издигане и утвърждаване авторитета на Върховния административен съд.

Предложението бе подкрепено от председателя на ВКС Галина Захарова. Против бе  Атанаска Дишева, която вярна на себе си мотивира несъгласието с „почти  семгодишното изпълнение на длъжността председател на ВАС “ и наложени практики, които  не споделя.

Според нея, той олицетворява онази невидима и непреодолима сила, която осигурява вземането на всякакво решение“…  „Не може да се отрекат изключителните качества на г-н Чолаков да постига определени резултати по начина, по който ги е решил, нито възможността му да обединява около себе си хора. Ако професионалните, организаторските и административните качества на г-н Чолаков бяха насочени към утвърждаване на правото и като краен резултат – на правовата държава, той би бил незаменим“.

 

