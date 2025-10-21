Последни новини
Тройно убийство в Бургаско – 25-годишен прострелял леля си, майка си, сестра си и брат си

Трима души са били убити в бургаското село Люляково. Инцидентът е станал малко след 04.00 ч.

По първоначални данни 25-годишен мъж прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Момченцето въпреки нараняването успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

Изпратеният екип от полицейски служители установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН- Айтос, като са открити три овъглени тела.

Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на Спешна помощ и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР-Бургас, извършителят е задържан в 09.35 ч.

Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура – Бургас продължават.

