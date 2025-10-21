Последни новини
Home / Гостува ни / Президентът: В парализа управляващите чакат санкционирания за корупция по „Магнитски“ да им каже ще ги бъде ли 

De Fakto 21.10.2025 Гостува ни, Законът Напишете коментар 181 Прегледа

Defakto.bg

Румен Радев

 Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционирания за корупция по „Магнитски“ политик, да ги уведоми дали ще ги бъде.

Правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им разреши.

Това заяви президентът Румен Радев пред медии днес.

В законопроекта с вносител „ДПС-Ново начало“, с който се отне транспорта на президентската администрация, е записано в оценката за въздействие, че промяната не води до допълнителни разходи, посочи президентът и отбеляза, че същото това „Ново начало“ разпореди вчера спешно отпускане на средства за автомобили на президентската администрация.

 „Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички“, заяви държавният глава и допълни, че явно това е представата за държавност на хора, които не искат да слязат от лимузините си.

Администрацията на президентската институция ще продължи да изпълнява функционалните си задължения с личните усилия на своите служители, заяви държавният глава. Охраната ми функционира съгласно всички правила за НСО, посочи президентът Румен Радев в отговор на въпрос относно придвижването му с личен автомобил.

  Няма да правим обществени поръчки за коли, гориво, гараж, сервиз, защото резултатът от тях можем да очакваме чак за следващата администрация, а тя може да има съвсем други предпочитания и не искам да предрешавам избора ѝ, заяви още президентът.

Относно проверката на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с медицинско оборудване, дарено чрез „Българската Коледа“, Румен Радев отбеляза, че през годините е имало и други обжалвания, но тази година явно някой иска да направи сензация с негативна конотация за президентската институция. „Това няма да се получи“, посочи държавният глава и подчерта, че всички процедури за закупуване на медицинско оборудване в рамките на благотворителната инициатива са по ясен и прозрачен алгоритъм. Президентът напомни, че този процес включва комисия от инженери от Военномедицинската академия и професори от Техническия университет, под наблюдението на Експертния съвет на „Българската Коледа“, който обхваща водещи педиатри от цялата страна, също така БНТ и Нова телевизия.

Истинските въпроси към отговорните органи са защо всяка година 550 деца разчитат на „Българската Коледа“ за животоспасяващо лечение и защо и тази година Здравната каса отказва животоспасяващи лекарства за много деца и техните родители трябва да разчитат на благотворителност, попита още президентът Румен Радев.

About De Fakto

