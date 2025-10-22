Последни новини
Президентът наложи вето върху законови промени, които политизират ръководствата на ДАР и ДАТО

Президентът Румен Радев наложи вето върху част от измененията в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Промените бяха приети на 10 октомври и с тях правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.

В мотивите си държавният глава посочва, че с измененията на досегашния механизъм за назначаване и освобождаване на председател на ДАР, се нарушава гаранцията за обективност, независимост и липса на политическо влияние при избора на ръководител на външното разузнаване. С промените в закона поемането и прекратяването на пълномощията на председател на агенцията ще бъде зависимо от моментни политически интереси в парламента, което не е в интерес на националната сигурност, посочва президентът.

Държавният глава оспорва също така становището на вносителите на закона, че изборът на председател на ДАР от Народното събрание би било условие за стабилност, предвидимост и обществено доверие, защото при конфликт между Министерския съвет и президента нямало да бъде избран кандидат. Целта не е да има безкритично единомислие между държавните органи за всяка номинация, а изборът на председател да може да бъде поставен на преценката на още един независим орган, което е предпоставка за получаване на общественото доверие, изтъква президентът Румен Радев.

Така – в желанието си да осигури безконфликтен избор и гарантирано единомислие, Народното събрание изземва правомощието по определяне на председател на агенцията, като по този начин натоварва с политическо значение този процес и прави председателя зависим от плаващи партийни мнозинства, отбелязва още в мотивите си президентът.

Президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание и измененията в Закона за специалните разузнавателни средства, също приет на 10 октомври, с който правомощието за назначаване или за освобождаване на председателя на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) е възложено на Народното събрание.

В мотивите си президентът Радев подчертава, че Народното събрание променя за трети път в рамките на последните 12 години реда за назначаване или освобождаване на председателя на ДАТО, без да предложи гаранции, че новата процедура ще бъде по-благоприятна в сравнение с действащия правен режим.

Държавният глава отбелязва, че подобно на аналогичните промени във връзка с председателите на ДАНС и на ДАР, предложената промяна създава риск от реполитизиране на процеса по подбор на висши управленски кадри в системата на националната сигурност и превръщането им в напълно зависими от управляващото политическо мнозинство.

При управлението на сектора за национална сигурност е необходимо да се провежда ясно и категорично разграничение между отговорностите на политическите и на административните органи, а възлагането на правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на ДАТО на Народното събрание активно допринася за смесването между двете, посочва още президентът.

Ако назначаването или освобождаването на председателя на ДАТО се превърне в обект на политически компромис, реалният парламентарен контрол върху дейността на агенцията се поставя под съмнение, пише ще Радев.

По-късно през деня Вътрешната комисия в парламента отхвърли ветото на президента  върху промените в Закона за ДАНС, според които председателят на държавната агенция се избира от парламента.

По време на днешното заседание народните представители обсъдиха наложеното вето. При последвалото гласуване 10 депутати отхвърлиха ветото на президента, един беше „против“, а четирима гласуваха „въздържал се“.

Мотивите на президента бяха представени от Иванка Иванова, съветник по правните въпроси на държавния глава, като присъстваше и Димитър Стоянов, секретар по сигурността и отбраната на президента.

