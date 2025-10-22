Валери Айе: Това което се случва в България, превзета от олигарсите, „е срамота за нас, за демократичния ЕС“

„Не става дума за един конкретен политик. Това е предупреждение за всички нас. Благомир Коцев и няколко други са политически затворници в европейския съюз“ – така започна изказването си в ЕП Валери Айе, лидер на групата „Обнови Европа“ в пленарна зала на Европейския парламент, която предизвика дебата.

Валери Айе посочи, че кметът на Варна е „арестуван без убедителни доказателства и справедлив съдебен процес и случващото се е срамота за нас, за демократичния Европейски съюз“. Според нея „не бива евродепутатите да си затварят очите за случващото се в София, защото това е тест за ценностите и за това дали може да се разчита на Европа „, и за смелостта ни“. „Защото ако с правосъдието може да се злоупотреби заради един човек, това може да се случи за всеки, а замълчим ли, ще сме съучастници.“ Това, на което сме свидетели в България, не става случайно, каза тя и продължи:

„Това се случва в страна, превзета от олигарсите. И тези, които се застъпват за реформи, се третират като врагове на държавата. Това е корумпираният свят на Делян Пеевски и неговия съюзник Бойко Борисов. Тяхната деспотична система принуждава съдиите, прокурорите, силите за сигурност и медиите да замлъкнат. Делян Пеевски е опасност за демокрацията. Той поема контрол върху съществуващите политически партии една след друга и те се използват като инструмент за заглушаване на опонентите“, заяви Валери Айе, цитирана от БНР.

„Обнови Европа“ настоя за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев и за отнемане на цялото второ плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост, а не само на 200 млн. евро заради неизпълнения ангажимент за антикорупционната комисия. Групата планира и да изпрати в България специална мисия за проверка на върховенството на закона в България.

От името на Датското председателство на Съвета на ЕС датската министърка по европейските въпроси Мари Биер съобщи, че състоянието на върховенството на закона в нашата страна ще бъде обсъдено от Съвета на ЕС по общи въпроси на 17 ноември като част от постоянния диалог с европейските държави по тези въпроси.

От българска страна евродепутатите бележеха позиции, според мястото на партиите във властта.

„Силовият държавен апарат, специалните служби, Прокуратурата не служат на публичната политика, а се опитват да правят политика и да упражняват власт. Не опазват правата на собственост и свободната икономика, а се опитват да заграбват собственост и да контролират икономиката. Не гарантират разделението на властите, а се домогват до пълна концентрация на власт – медийна, финансова, политическа, дори партийна чрез създаването или превземане на политически партии, каза в изказането си Радан Кънев от ДСБ. (ЕНП).

Двама български евродепутати, свързани с управляващите в България, очаквано защитиха властта.

„Този дебат няма нищо общо с върховенството на закона, а цели да повдигне спихнатия електорален балон на „Продължаваме промяната“, каза евродепутатът от ЕНП Андрей Ковачев и припомни за арестите на Бойко Борисов и Севдалина Арнаудова. Той не пропусна да похвали лидера на ГЕРБ:

„След 4 години на хаос и разпад България днес се стабилизира благодарение на държавническата политика на ГЕРБ и на Бойко Борисов. Страната вече е в Шенген и след няколко месеца – в еврозоната. Спасяваме каквото можем по Плана за възстановяване, който „Продължаваме промяната“ почти изцяло провалиха – с капани и условия, които сега сами използват, за да саботират плащанията към България. Тъжно и безотговорно отношение. Особено срамно е това, че те настояват да спрат плащанията към България. Нетърпимо е да наблюдаваме как именно ПП заедно с прокремълските партии се опитват да дестабилизират страната и да подкопаят нейния европейски път“.

Политическата злоупотреба с върховенството на закона подкопава доверието на гражданите и постига обратен ефект, подчерта от името на демократите и социалистите Кристиян Вигенин, който нарече дебата „пропаганден“:

„Човекът, който като премиер нареди ареста на лидера на опозицията, днес се жалва от разследване на кмет, провеждано по законоустановения ред“, каза Вигенин. Възмути се, че се „ демонизират лидерите на две партии, с които либералите управляваха заедно само преди година. Заедно нанесоха погром на българската конституция, което допълнително създаде несигурност в съдебната система. Ще спра дотук, просто искам да стане ясно, че невинни няма„.

Този дебат не е срещу България, а сигнал за солидарност с българското общество, каза евродепутатът от „Обнови Европа“ Илхан Кючук, цитиран от БТА : „Когато един журналист, един кмет или просто един гражданин като всички нас може да бъде задържан без ясни основания, това вече не е политически спор, а въпрос на демократическа легитимност. Правото отслабва, когато не е в ръцете на съдиите, когато се диктува отвън. Ние в България изглежда, че имаме медии, но истината все по-трудно достига до хората. И всички знаем, че това е крачката към диктатура“

Елена Йончева, бивша лява депутатка, която преди да се озове в лагера на Пеевски, неспирно громеше Борисов, заяви, че институциите нямало как да не реагират по сигналите за корупция във Варна и София само защото това били градове с кметове от ПП. „Предлагат да си затворим очите, защото е тяхната корупция„, възмути се депутатката, известна с политическо „постоянство“ на възгледите и възползване от всяка ситуация , която й позволява да работи за родината, далече от нея.

От името на „Обнови Европа“ Никола Минчев („ПП“) заяви, че всяка година ЕК отчита липса на напредък в съдебната реформа у нас. Работната програма на Комисията за противодействие на корупцията е насочена само срещу представители на опозицията, отбеляза той. Председателят на ЕК трябва да изпълни обещанието си, че върховенството на закона ще бъде обвързано с получаването на средства от ЕС, настоя Минчев.

Изказаха се и представители на Зелените и Левицата, съобщи БТА.

Зелените отбелязаха твърденията, че показания по случая с кмета Коцев са били дадени под натиск от страна на властите. България напредва в последните години с присъединяването си към Шенген и еврозоната, но свързаните със законността реформи са спрени от сегашното правителство, посочиха от тази парламентарна сила.

Обвиненията срещу Коцев до днес остават правно неподкрепени, допълниха те и призоваха ЕК сериозно да разследва какво става с върховенството на закона и дали са изпълнени условията за получаване на европейски средства.

Левицата отчете, че в последните месеци се наблюдава влошаване на законността в България и натиск от страна на прокуратурата над съдии по важни за обществото дела. Случаят с кмета на Варна напомня за събитията с кмета на Истанбул, обобщиха от тази парламентарна група.

Христо Петров (ПП/ДБ/“Обнови Европа“) коментира, че всеки в България и всеки от хората в ЕК, които взимат решения, знаят за какво става дума. В учебника по история за днешния ден ще пише, че Благомир Коцев беше свободен, а седем милиона бяха в ареста, обобщи той.

ПП. И все пак казусът „Коцев“ излезе извън страната заедно с глобалните успехи на прокуратурата – като изключим жалкото политическо лицемерие, което видяхме, на глас бе казано онова, което о отдавна бе заявено от защитата в съдебните зали : процесът е злоуптореба с правото, по него са давани показания под натиск, а български съдии отказваха да забележат очевадното.

С изключение на един, който прогледна правните абсурди по делото срещу Благомир Коцев и извиси ръст сред многобройните помощници на прокуратурата. За съжаление остана единствен. Засега.