Валери Айе: Това което се случва в България, превзета от олигарсите, „е срамота за нас, за демократичния ЕС“

De Fakto 22.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 138 Прегледа

Валери Айе, лидер на „Обови Европа“

Не става дума за един конкретен политик. Това е предупреждение за всички нас. Благомир Коцев и няколко други са политически затворници в европейския съюз“ –  така започна изказването си в ЕП Валери Айе,  лидер на групата „Обнови Европа“ в  пленарна зала на Европейския парламент, която предизвика дебата.

Валери Айе посочи, че кметът на Варна  е „арестуван без убедителни доказателства и справедлив съдебен процес и случващото се е срамота за нас, за демократичния Европейски съюз“. Според нея „не бива евродепутатите да си затварят очите за случващото се в София, защото това е тест за ценностите и за това дали може да се разчита на Европа „, и за смелостта ни“.  „Защото ако с правосъдието може да се злоупотреби заради един човек, това може да се случи за всеки, а замълчим ли, ще сме съучастници.“  Това, на което сме свидетели в България, не става случайно, каза тя и продължи:

Това се случва в страна, превзета от олигарсите. И тези, които се застъпват за реформи, се третират като врагове на държавата. Това е корумпираният свят на Делян Пеевски и неговия съюзник Бойко Борисов. Тяхната деспотична система принуждава съдиите, прокурорите, силите за сигурност и медиите да замлъкнат.   Делян Пеевски е опасност за демокрацията. Той поема контрол върху съществуващите политически партии една след друга и те се използват като инструмент за заглушаване на опонентите“, заяви  Валери Айе, цитирана от БНР.

„Обнови Европа“ настоя за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев и за отнемане на цялото второ плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост, а не само на 200 млн. евро заради неизпълнения ангажимент за антикорупционната комисия. Групата  планира и да изпрати в България специална мисия за проверка на върховенството на закона в България.

От името на Датското председателство на Съвета на ЕС датската министърка по европейските въпроси Мари Биер съобщи, че състоянието на върховенството на закона в нашата страна ще бъде обсъдено от Съвета на ЕС по общи въпроси на 17 ноември като част от постоянния диалог с европейските държави по тези въпроси.

От  българска страна евродепутатите  бележеха позиции,  според мястото на партиите във властта.

Силовият държавен апарат, специалните служби, Прокуратурата не служат на публичната политика, а се опитват да правят политика и да упражняват власт. Не опазват правата на собственост и свободната икономика, а се опитват да заграбват собственост и да контролират икономиката. Не гарантират разделението на властите, а се домогват до пълна концентрация на власт – медийна, финансова, политическа, дори партийна чрез създаването или превземане на политически партии, каза в изказането си Радан Кънев от ДСБ. (ЕНП).

Двама български евродепутати, свързани с управляващите в България,  очаквано защитиха властта.

Този дебат няма нищо общо с върховенството на закона, а цели да повдигне спихнатия електорален балон на „Продължаваме промяната“,  каза евродепутатът от ЕНП Андрей Ковачев и припомни за арестите на Бойко Борисов и Севдалина Арнаудова. Той не пропусна да похвали лидера на ГЕРБ:

„След 4 години на хаос и разпад България днес се стабилизира благодарение на държавническата политика на ГЕРБ и на Бойко Борисов. Страната вече е в Шенген и след няколко месеца – в еврозоната. Спасяваме каквото можем по Плана за възстановяване, който „Продължаваме промяната“ почти изцяло провалиха – с капани и условия, които сега сами използват, за да саботират плащанията към България.  Тъжно и безотговорно отношение. Особено срамно е това, че те настояват да спрат плащанията към България. Нетърпимо е да наблюдаваме как именно ПП заедно с прокремълските партии се опитват да дестабилизират страната и да подкопаят нейния европейски път“.

Политическата злоупотреба с върховенството на закона подкопава доверието на гражданите и постига обратен ефект, подчерта от името на демократите и социалистите  Кристиян Вигенин, който нарече  дебата „пропаганден“:

Човекът, който като премиер нареди ареста на лидера на опозицията, днес се жалва от разследване на кмет, провеждано по законоустановения ред“, каза Вигенин.  Възмути се, че  се „ демонизират лидерите на две партии, с които либералите управляваха заедно само преди година. Заедно нанесоха погром на българската конституция, което допълнително създаде несигурност в съдебната система. Ще спра дотук, просто искам да стане ясно, че невинни няма„.

Този дебат не е срещу България, а сигнал за солидарност с българското общество, каза евродепутатът от „Обнови Европа“ Илхан Кючук, цитиран от БТА :  „Когато един журналист, един кмет или просто един гражданин като всички нас може да бъде задържан без ясни основания, това вече не е политически спор, а въпрос на демократическа легитимност. Правото отслабва, когато не е в ръцете на съдиите, когато се диктува отвън.  Ние в България изглежда, че имаме медии, но истината все по-трудно достига до хората. И всички знаем, че това е крачката към диктатура“

Елена Йончева, бивша лява депутатка, която преди да се озове в лагера на Пеевски, неспирно громеше  Борисов,  заяви, че  институциите нямало как да не реагират по сигналите за корупция във Варна и София само защото това били градове с кметове от ПП.   „Предлагат да си затворим очите, защото е тяхната корупция„, възмути се депутатката, известна с  политическо  „постоянство“ на възгледите и възползване от  всяка ситуация , която й позволява да работи за родината, далече от нея.

От името на „Обнови Европа“ Никола Минчев („ПП“) заяви, че всяка година ЕК отчита липса на напредък в съдебната реформа у нас. Работната програма на Комисията за противодействие на корупцията е насочена  само срещу представители на опозицията, отбеляза той. Председателят на ЕК трябва да изпълни обещанието си, че върховенството на закона ще бъде обвързано с получаването на средства от ЕС, настоя Минчев.

Изказаха се и  представители на Зелените и Левицата, съобщи БТА.

Зелените отбелязаха твърденията, че показания по случая с кмета Коцев са били дадени под натиск от страна на властите. България напредва в последните години с присъединяването си към Шенген и еврозоната, но свързаните със законността реформи са спрени от сегашното правителство, посочиха от тази парламентарна сила.

Обвиненията срещу Коцев до днес остават правно неподкрепени, допълниха те и призоваха ЕК сериозно да разследва какво става с върховенството на закона и дали са изпълнени условията за получаване на европейски средства.

Левицата отчете, че в последните месеци се наблюдава влошаване на законността в България и натиск от страна на прокуратурата над съдии по важни за обществото дела. Случаят с кмета на Варна напомня за събитията с кмета на Истанбул, обобщиха от тази парламентарна група.

Христо Петров (ПП/ДБ/“Обнови Европа“) коментира, че всеки в България и всеки от хората в ЕК, които взимат решения, знаят за какво става дума. В учебника по история за днешния ден ще пише, че Благомир Коцев беше свободен, а седем милиона бяха в ареста, обобщи той.

ПП. И все пак казусът „Коцев“ излезе извън страната заедно с глобалните успехи на прокуратурата – като изключим жалкото политическо лицемерие,  което видяхме, на глас бе казано онова, което о отдавна бе заявено от защитата в съдебните зали :  процесът  е злоуптореба с правото,  по него са давани показания под натиск, а  български съдии отказваха да забележат очевадното.

С изключение на един, който прогледна  правните  абсурди по делото срещу Благомир Коцев и извиси ръст сред многобройните помощници на прокуратурата. За  съжаление остана единствен. Засега.

