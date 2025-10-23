Крум Зарков: Манталитетът на управляващите е вредоносен за системния проблем с българското правосъдие

Share Facebook

Доживяхме представители на БСП нв ЕП да бранят с телата си ГЕРБ и ДПС Упрявляващите мълчат за написаното в резолюцията си ПАСЕ, че санкционирани по закона „Магнитски“, не се разследват

„Управляващите не решават системния проблем с българското правосъдие, защото им е изгоден, а той им е изгоден, защото ги поддържа на власт.“

Това каза пред БНР Крум Зарков, бивш служебен министър на правосъдието и бивш правен секретар на президента Румен Радев.

„Няма доклад, нито дебат, който да може да замести автентичното разбиране на политическата класа за необходимостта от мерки. Става дума за управляващ манталитет, който е вредоносен първо за самите управляващи, второ за самите нас. Това трови средата, в която живеем.“

Вчерашните дебати в Страсбург за посегателството срещу демократичните институции и върховенството на закона в България са оставили „горчив вкус в устите на управляващите в България, защото те не обичат да говорят за върховенство на закона, а още по-малко обичат това да се случва в Европейския парламент„, заяви Зарков.

„Можеше да се акцентира много повече на изтеклите мандати в съдебната власт, на незаконния ни главен прокурор. Вместо това инициаторите на дебата се подведоха по онази му част, която на тях им се струва по-лесно смилаема, по-лесно продаваема на общественото мнение в Европа.“

Юристът определи като изумителни хвалбите на сегашните управляващи за резолюцията на ПАСЕ, която свали мониторингов механизъм над България. “ Те се хвалят с него, без да кажат какво има вътре“, а вътре е записано, че е

притеснително лица, санкционирани за корупция в други държави, у нас да не се разследват и преследват.

„Ние трябва да кажем на ПАСЕ – освен, че не са преследвани и разследвани у нас, те ни управляват. Те са официалните силни лица на деня.“ Той напомни, че свалянето на мониторинга бе заради въведения механизъм за разследване за главния прокурор, прромените в Конституцията за съдебната власт и реформа на антикорупционната комисия, които не се състояха в цялост Определеиниеот на СГС освети как не работи специалния прокурор по разследването, акцентира Зарков.

За кучето, което си хапе опашката

Волята на г-н Пеевски ще бъде спазена и специализацията на разследването за корупция по високите етажи на властта ще бъде зачеркната – коментира бившият правосъден министър предлаганото преконфигуриране на Комисията за противодействие на корупцията.

„Кучето си хапе опашката – от една страна започнахме процес, преди десетина години, на създаване на независими органи, включително служби, включително самата ДАНС. Да вземем това оперативно звено, което трябва да се бори с корупцията и сега е в КПК – то тръгна от МВР, отиде в ДАНС, от ДАНС отиде в тази комисия, сега се връща. Има едни хора, които работят някъде и за тях единственото, което се сменя, е табелката на вратата. Няма посока, а няма посока не защото тези хора не знаят какво да правят, а защото на тях така им е добре. Под „тези хора“ имам предвид тези, които биха могли да бъдат обект на разследване за специфичното престъпление, което съставлява корупцията по високите етажи на властта. Не ДАИ-джиите, които са взели 200 евро или долара от шофьора на Роби Уилямс. Тази корупция се разследва и наказва по друг начин.“

Доживяхме представителите на БСП в ЕП да бранят с телата си ГЕРБ и ДПС

По повод проведения вчера дебат в ЕП за върховенството на закона, арестът на кмета Благомир Коцев и посегателството на институциите в България, Зарков заяви, че до 2023 г. „Обнови Европа“ и АЛДЕ през българските си представители не виждаха проблем в санкционирането на Делян Пеевски по „Магнитски“, евродепутати от БСП са изказваха критично за състоянието съдебната ни система, а Елена Йончева съди в ЕСПЧ прокуратурата.

Обратът в позициите им в ЕП той нарече „диагноза на диагнозата на болестта, наречена политическо лицемерие“ – една от основните причини повечето хора да гледат с презрение към професията политик.

Това е невероятен слалом между собствени заявени принципи и позиции, каза Зарков. Групата на либералите, докато беше в нея предишният вариант на ДПС, не виждаше никакви проблеми в санкциите „Магнитски“, напротив – защитаваше тезата за екстратериториалност на американската юрисдикция.

Днес заемат противоположна позиция, конюнктура, разбираема. „Колкото до социалистите – доживяхме да видим представителите на БСП в европарламента да бранят с телата си ГЕРБ и ДПС по темата върховенство на закона и да твръдят, че това е политизация на темата.“

Вигенин вчера защити Борисов от ареста му обявен за незаконен от съда през 2017 г. „Но къде бяха те тогава – в правителство на Киршл Петков“, отбеляза Зарков, който единствен е изразил съменения относно законосъобразността на това задържане. Но декларации на възмущение не е имало, напомин той ситуацията на Вигенин.

За случая Срафов, който продължава да е в кабинета на главния прокурор, независимо, че мандатът му е изтекъл на 21 юли, Крум Зарков коментира: Чрез този изкуствено създаден спор при ясен закон, крепителите на статуквото в съдебната власт печелят време, за да титуляризират Борислав Сарафов за следващите седем години, при евенутално положително решение на КС.

Той припомни, че часове след като ВКС обяви, че Сарафов е с изтекли правомощия и не може да сезира съда, лидерът ГЕРБ Бойко Борисов заяви, „че за него той (Сарафов ) е законен“.

Крум Зарков отбеляза още, че добре написаното вето на президента за назначаването на ръководителите на службите парадоксално се припокрива с мотивите на ГЕРБ от 2014 г., когато са били направени съответните промени.

Толкоз за върховенстово на закона в България.

Цялото интервю тук..