„Лидираното“ мнозинство на Борисов отхвърли ветото на Радев, санкциониран по „Магнитски“ с право да сочи шеф на ДАНС

Парламентът преодоля президентското вето в Закона за Държавната агенция „Национална сигурност“.
С желязно мнозинство, „лидирано“ от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по думите му, депутатите си запазиха правото да определят кой да ръководи контраразузнаването.
Ветото беше отхвърлено с гласовете на 127 народни представители.
Досега Министерският съвет предлагаше кандидат, а президентът решаваше дали да подпише указа за назначението.
Законопроектът беше подкрепен от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и четирима народни представители, нечленуващи в парламентарна група. Против бяха от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), „Възраждане“, двама от „БСП-Обединена левица“, „Алианс за права и свободи“ , Морал, единство, чест“ и „Величие“. Един депутат от ПП-ДБ се въздържа.
B мoтивитe на дъpжaвния глaвa бе подчертано, че cпoдeлeнaтa ĸoмпeтeнтнocт мeждy дъpжaвния глaвa и пpaвитeлcтвoтo пpeдcтaвлявa гapaнция зa oбeĸтивнa oцeнĸa нa oпитa и ĸaчecтвaтa нa ĸaндидaтитe. Πo тoзи нaчин пpoцecът пo нaзнaчaвaнe или ocвoбoждaвaнe нa пpeдceдaтeля нa ДAHC нe зaвиcи oт пpoмeнитe в пoлитичecĸaтa ĸoнюнĸтypa. Зaĸoнът зa измeнeниe нa Зaĸoнa зa ДAHC нeocнoвaтeлнo ĸoмпpoмeтиpa тeзи гapaнции и щe дoвeдe дo peпoлитизиpaнe нa пpoцeca, пocoчи пpeзидeнтът.
В дебата от „Възраждане“ обявиха, че ще търсят подписи, за да атакуват закона в Конституционния съд.
По думите на Петър Петров същото е намерението и по законите за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и за специалните разузнавателни средства по отношение назначаването на председателя на Държавна агенция „Технически операции“(ДАТО). Колегата му Златан Златанов посочи, че със законопроекта се орязват правомощията на президента, а именно да назначава председателя на ДАНС, което ще постави агенцията в особено уязвима ситуация.
Народните събрания идват и си отиват, но националната сигурност остава, подчерта депутатът. Изменя се цяло законодателство, за да се угоди на волята на един човек, който смята, че държавата е негова еднолична фирма, коментира той.
Николай Радулов от МЕЧ отбеляза, че службите за сигурност винаги са били „натискани от политиците“. Предлагате в закона нещо, което ще доведе до това, че службите, специално ДАНС, да се управляват от мнозинството в Народното събрание, коментира той.
Не пуснахме Делян Пеевски да влезе през вратата в ДАНС, сега го пускате през прозореца, добави Радулов. Друг недостиг на закона, според него, е че ДАНС на практика е непроверяема. Депутатът призова да се гласува против промените в закона.
Бойко Рашков от ПП-ДБ и бивш вътрешен министър изтъкна, че отнемането на тези правомощия от президента е изява на омраза към един човек и попита защо тези, които ги предлагат, се страхуват от президента?
Той направи ретроспекция какви изменения са правени в закона за ДАНС през годините, като припомни, че през 2013 г. правомощието на президента да назначава с указ ръководителя на ДАНС е отнето.
Към онзи момент на власт бяха БСП-НДСВ-ДПС, тогава в парламентарната група и ръководството на ДПС бяха тези, голяма част от които сега виждаме в „ДПС-Ново начало“, посочи Рашков. Тогава за председател на ДАНС беше предложен Делян Пеевски, а избирането му на поста, без да има какъвто и да е опит, изведе на улиците в София огромен брой възмутени граждани, което пък доведе до отменяне на решението на парламента, посочи той.
Заради тази политическа грешка падна едно правителство, подчерта Бойко Рашков. Сега, продължи бившият вътрешен министър, се предвижда процедура, при която МС отправя предложение до НС за назначаване председателя на ДАНС , т.е. една политическа върхушка формално ще предлага назначаване председателя на агенцията.
Премиерът ще прави предложение за назначаване председателя на ДАНС пред човек, санкциониран по „Магнитски“, това е срам за България, коментира още Рашков
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов посочи, че управляващите саботират заседанието на комисията за контрол на службите и депутатите не могат да изслушат и.ф.председател на ДАНС Деньо Денев във връзка със случая с украинския гражданин, свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев.