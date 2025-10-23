Последни новини
Home / Законът / По повод Деня на нотариуса е организирана кръгла маса за предизвикателствата пред професията

По повод Деня на нотариуса е организирана кръгла маса за предизвикателствата пред професията

De Fakto 23.10.2025 Законът Напишете коментар 170 Прегледа

Defakto.bg
Луиза Стоева, председател на Нотариалната камара

Утре,  24 октомври (петък) 2025 г. от 10:00 ч., по повод Деня на нотариуса, Нотариалната камара на Република България организира в Гранд Хотел София, зала София кръгла маса на тема:

„НОТАРИУСЪТ – ДОВЕРЕНИК НА ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНИТЕ.НАЧАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ.“

На този ден преди 27 години е създаден  българския  Свободен нотариат,  oбявeн c  peшeниe нa пъpвoтo Oбщo cъбpaниe нa Hoтapиaлнaтa ĸaмapa в Бългapия.   Камарата бe  cъздaдeнa cъc Зaĸoнa зa нoтapиycитe и нoтapиaлнaтa дeйнocт, пpиeт oт 37-oтo Hapoднo cъбpaниe нa 21 нoeмвpи 1996 г.

На кръглата маса утре  представители на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия, включително и бившите председатели на Нотариалната камара, ще обсъдят актуални теми, свързани със защитата на правата на гражданите, бизнеса и правовия ред, сред които защита правата на уязвимите лица, вписването на нотариални актове по електронен път и други, съобщи председателят на камарата Луиза Стоева.

Поканени за участие са: г-н Росен Желязков – министър-председател, г-н Георги Георгиев – Министър на правосъдието, г-жа Михаела Мечкунова – заместник-министър на правосъдието, г-жа Анна Александрова – председател на Комисията по
конституционни и правни въпроси, г-жа Велислава Делчева-омбудсман на РБ, г-н  Борислав Сарафов- и. ф. главен прокурор, съдия Павлина Панова – председател на Конституционния съд, г-жа Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, г-жа Мариника Чернева – и. ф. председател на Върховния административен съд, представитеи на парламентарно представените партии в Народното събрание, Георги Дичев – председател на Камара на частните съдебни изпълнители, д-р Ивайло Дерменджиев – председател на Висшия адвокатски съвет, адв. Валя Гигова – заместник-председател на ВАдвС, г-н Владислав Славов – председател на Съюза на  юристите в България, проф. д-р Даниел Вълчев – декан на Юридическия факултет на Софийския университет, г-жа Елица Калпачка- председател на УС на Асоциацията на прокурорите в България, академик Иван Русчев, доц. д-р Красимир Димитров, Десислава Лозанова – ръководител на съдиите по вписванията в Софийски районен съд.

 

About De Fakto

Проверете също

СЕС: За лошо изпълнение на туристически пакети, организаторът връща цялата платена цена

При неправилно изпълнение на договора, на пътуващия може да се върне цялата платена цена, дори …

„Лидираното“ мнозинство на Борисов отхвърли ветото на Радев, санкциониран по „Магнитски“ с право да сочи шеф на ДАНС

Парламентът преодоля президентското вето в Закона за Държавната агенция „Национална сигурност“. С желязно мнозинство, „лидирано“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване