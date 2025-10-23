По повод Деня на нотариуса е организирана кръгла маса за предизвикателствата пред професията

Утре, 24 октомври (петък) 2025 г. от 10:00 ч., по повод Деня на нотариуса, Нотариалната камара на Република България организира в Гранд Хотел София, зала София кръгла маса на тема:

„НОТАРИУСЪТ – ДОВЕРЕНИК НА ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНИТЕ.НАЧАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ.“

На този ден преди 27 години е създаден българския Свободен нотариат, oбявeн c peшeниe нa пъpвoтo Oбщo cъбpaниe нa Hoтapиaлнaтa ĸaмapa в Бългapия. Камарата бe cъздaдeнa cъc Зaĸoнa зa нoтapиycитe и нoтapиaлнaтa дeйнocт, пpиeт oт 37-oтo Hapoднo cъбpaниe нa 21 нoeмвpи 1996 г.

На кръглата маса утре представители на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия, включително и бившите председатели на Нотариалната камара, ще обсъдят актуални теми, свързани със защитата на правата на гражданите, бизнеса и правовия ред, сред които защита правата на уязвимите лица, вписването на нотариални актове по електронен път и други, съобщи председателят на камарата Луиза Стоева.

Поканени за участие са: г-н Росен Желязков – министър-председател, г-н Георги Георгиев – Министър на правосъдието, г-жа Михаела Мечкунова – заместник-министър на правосъдието, г-жа Анна Александрова – председател на Комисията по

конституционни и правни въпроси, г-жа Велислава Делчева-омбудсман на РБ, г-н Борислав Сарафов- и. ф. главен прокурор, съдия Павлина Панова – председател на Конституционния съд, г-жа Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, г-жа Мариника Чернева – и. ф. председател на Върховния административен съд, представитеи на парламентарно представените партии в Народното събрание, Георги Дичев – председател на Камара на частните съдебни изпълнители, д-р Ивайло Дерменджиев – председател на Висшия адвокатски съвет, адв. Валя Гигова – заместник-председател на ВАдвС, г-н Владислав Славов – председател на Съюза на юристите в България, проф. д-р Даниел Вълчев – декан на Юридическия факултет на Софийския университет, г-жа Елица Калпачка- председател на УС на Асоциацията на прокурорите в България, академик Иван Русчев, доц. д-р Красимир Димитров, Десислава Лозанова – ръководител на съдиите по вписванията в Софийски районен съд.