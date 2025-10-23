СЕС: За лошо изпълнение на туристически пакети, организаторът връща цялата платена цена

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

При неправилно изпълнение на договора, на пътуващия може да се върне цялата платена цена, дори когато са му предоставени някои услуги. Такъв е случаят, когато лошото изпълнение на пътническите услуги е толкова сериозно, че туристическият пакет става безпредметен и пътуването обективно вече не представлява интерес за пътуващия.

За решение C-469/24 | [Tuleka]1 , взето днес, съобщи пресцентърът СЕС.

Случаят

Двама полски туристи заминават на почивка „ол инклузив“ в пет звезден хотел в Албания.

В деня след пристигането си, те са събудени от шума от дейности по разрушаване на плувните басейни на този хотел, разпоредено от албанските власти. Тези дейности продължават четири дни от 7.30 ч. до 19.30 ч. и в резултат от това са напълно разрушени плувните басейни, крайморската алея и павираният бряг с кей в морето. Гостите на хотела са принудени да се редят на дълги опашки, за да получат храна, и да се явяват в самото начало на времето за хранене поради недостатъчното количество на сервираната храна. Освен това е прекратено сервирането на следобедна закуска. Накрая, през последните три дни от почивката започват нови строителни дейности по доизграждането на пети етаж в хотела.

Пътуващите отнасят въпроса до съда, за да поискат връщане на цялата цена на пътуването си и обезщетение. Тъй като полският съд желае да получи повече яснота във връзка с правата, които им предоставя Директивата относно пакетните туристически пътувания2, той отправя преюдициално запитване до Съда.

Съдът:

Съдът приема, че пътуващият има право на връщане на цялата платена цена, не само когато пътническите услуги изобщо не са извършени или са извършени неправилно, но и когато въпреки предоставянето на някои услуги лошото им изпълнение е толкова сериозно, че туристическият пакет става безпредметен и пътуването обективно вече не представлява интерес за пътуващия.

Той добавя, че националният съд следва да прецени с оглед на всички обстоятелства дали случаят е такъв.

Съдът отбелязва също, че целта на директивата е само да се възстанови договорното равновесие между пътуващите и организатора на пътуването. За разлика от това, тя не позволява последният да бъде санкциониран, по-специално с наказателно обезщетение за вреди.

Съдът припомня също, че пътуващият няма право на обезщетение за претърпени вреди, ако организаторът докаже, че неизпълнението или лошото изпълнение на пътническите услуги се дължи на трето лице и не може да се предвиди или избегне.

Съгласно директивата тази възможност за избягване на отговорността спрямо пътуващ не зависи от евентуална вина на третото лице. Ето защо директивата не допуска законодателство като полското, което изисква организаторът на пътуването да докаже тази вина.

По въпроса дали дейностите по разрушаване могат да се считат за „извънредно и непредотвратимо обстоятелство“, освобождаващо организатора от задължението да заплати обезщетение, Съдът отбелязва, че тези дейности произтичат от акт на публична власт. Такива актове обаче се приемат поначало при условията на прозрачност и се предшестват от известна публичност.

Ето защо националният съд следва да провери дали организаторът на пътуването или управителят на туристическата инфраструктура е бил уведомен за процедурата, вследствие на която е прието решението за разрушаване, и дори е участвал в тази процедура, и дали е бил уведомен за съдържанието на това решение преди изпълнението му.

При наличието на такова участие или на такова уведомяване разрушаването на въпросните инфраструктури не може да се счита за непредвидимо.

Следователно организаторът не може за бъде освободен от задължението си да обезщети пътуващите. Пакетно туристическо пътуване: при неправилно изпълнение на договора, на пътуващия може да се върне цялата платена цена, дори когато са му предоставени някои услуги