Софийският Апелативен съд поправи „грешката“ на СГС и остави Никола Барбутов в ареста

Софийският Апелативен съд поправи „грешката“ на СГИ, отмени дамашният арест и остави Барбутов в ареста бившия зам. кмет на Столична община Никола Барбутов.

Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Според съдебния състав не е разколебано обоснованото предположение за съпричастност към престъплението, за което е обвинен Барбутов, което се извежда от събраните по делото доказателства. Опасност от укриване няма, но има опасност да извърши престъпление.

Съдът спомена комуникация на Барбутов, въз основа на която направи този извод, която включва и размяна на съобщения с лице с чуждестранен номер.

Съдия Анелия Игнатова прецени, че в бегло спомената от прокурора експертиза се крие основанието Барбутов да бъде върнат отново в ареста.Става дума за съдебно- техническа експертиза на мобилните телефони на Барбутов и останалите двама обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления – експертите по обществени поръчки Петър Рафаилов, който е на свобода срещу парична гаранция от 10 000 лева, и Соня Клисурска – срещу подписка.

Не стана ясно съдържанието на въпросната експертизата на комуникация, провеждана преди 24 юни, както и защо чак сега се приема, че е основание за задържане под стража.

„Heдoпycтимo e мяpĸaтa дa ce изпълнявa eдинcтвeнo c цeл дъpжaвнoтo oбвинeниe дa cъбиpa дoĸaзaтeлcтвa, тъй ĸaтo тaĸaвa цeл нe e пpeдвидeнa в HΠK“, пocoчи cъдия Hиĸoлaй Hиĸoлoв. Тогава защитата aĸцeнтиpa нa бeздeйcтвиeтo oт cтpaнa нa пpoĸypaтypaтa oтнocнo cъбиpaнeтo нa дoĸaзaтeлcтвa и paзпитa нa cвидeтeли. Tя cъщo тaĸa пocoчи, чe Бapбyтoв вeчe нe e длъжнocтнo лицe, ceмeeн e c двe дeцa, нямa oпacнocт дa ce yĸpиe и дa извъpши пpecтъплeниe.

На днешното заседания прокуратурата представи доказателства, събрани чрез СРС и извадки от телефони на привлечения като обвиняем. Тя поддържа тезата си за наличие на обосновано предположение за участие на Никола Барбутов в ОПГ за манипулация на обществени поръчки, която той е сформирал и контролирал.

Всичко стъпва върху показанията на свидетелите, бившите кметове на районите „Люлин“ и „Младост“ Тодоров и Кукурин и свързаните с тях лица. Имало данни и доказателства за престъпен сговор за придобиване на облаги,

макар и да не е настъпил престъпният резултат.

Защитата адвокат Даниела Доковска заяви: “ Прокуратурата настоява за удължаване на задържането, но не извършва определени процесуално – следствени действия, въпреки, че може и лична да ги извърши. Прокурорът по делото днес твърди, че някои от тези действия не се извършвали по „тактически съображения“, което е абсурдно, когато има човек в ареста!

Тя отбеляза, че Комисията за противодействие на корупцията е бездействала и не е изпълнявала указанията на прокуратурата за разпит на свидетели.

Доковска обърна внимание, че съдът е променил мярката за неотклонение на свидетелката Соня Клисурска в парична гаранция с мотив, че няма доказателства за нейното участие в престъпна група, като става дума и за оказан натиск върху нея от служители на КПК, което е престъпление срещу правосъдието.

Практиката на ЕСПЧ е ясна и категорична, че при липса на реални процесуално следствени действия задържане в арест е недопустимо и съставлява тежко нарушение на ЕКЗПЧ, каза Доковска .

Твърдението за 6-те процента е напълно измислено, доколкото не се подкрепя дори от записите и свидетелските показания на св. Тодоров /кмет на Люлин/ по досъдебното производство.

Всичко се крепи на неясни подмятания и тълкуване от трети лица, които дори не са се срещали с обвиняемия Барбутов и преразказва казаното им от св. Тодоров и Кукурин.

От доказателствата по делото, събрани дотук, не се установява дори съставомерност на твърдените деяния, камо ли обосновано предположение за извършването им!

На 16 октомвир Coфийcĸи гpaдcĸи cъд измeни мяpĸaтa зa нeoтĸлoнeниe „зaдъpжaнe пoд cтpaжa“ нa бившия зaм.-ĸмeт нa Coфия Hиĸoлa Бapбyтoв и мy нaлoжи „дoмaшeн apecт“. Toй e oбвиняeм зa yчacтиe в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa зa длъжнocтни пpecтъплeния и пoдĸyпи. Впъреки че има обосноване предположение за участие в престъпление, съдътъ oтбeлязa, чe зa зaдъpжaнeтo