Home / Законът / Софийският Апелативен съд поправи „грешката" на СГС и остави Никола Барбутов в ареста

23.10.2025 Законът

Никола Барбутов
Софийският Апелативен съд поправи „грешката“ на СГИ, отмени дамашният арест и остави Барбутов в ареста бившия зам. кмет на Столична община Никола Барбутов.

Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Според съдебния състав не е разколебано обоснованото предположение за съпричастност към престъплението, за което е обвинен Барбутов, което се извежда от събраните по делото доказателства. Опасност от укриване няма, но има опасност да извърши престъпление.

Съдът спомена комуникация на Барбутов, въз основа на която направи този извод, която включва и размяна на съобщения с лице с чуждестранен номер.

Съдия Анелия Игнатова прецени, че  в бегло спомената от прокурора експертиза се крие основанието Барбутов  да бъде върнат отново в ареста.Става дума за съдебно- техническа експертиза на мобилните телефони на Барбутов и останалите двама обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления – експертите по обществени поръчки Петър Рафаилов, който е на свобода срещу парична гаранция от 10 000 лева, и Соня Клисурска – срещу подписка.

Не стана ясно  съдържанието на въпросната  експертизата на комуникация, провеждана преди 24 юни, както и защо чак сега се приема, че е основание за задържане под стража.

На 16 октомвир Coфийcĸи гpaдcĸи cъд измeни мяpĸaтa зa нeoтĸлoнeниe „зaдъpжaнe пoд cтpaжa“ нa бившия зaм.-ĸмeт нa Coфия Hиĸoлa Бapбyтoв и мy нaлoжи „дoмaшeн apecт“.  Toй e oбвиняeм зa yчacтиe в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa зa длъжнocтни пpecтъплeния и пoдĸyпи.  Впъреки че има обосноване предположение за участие в престъпление, съдътъ oтбeлязa, чe зa зaдъpжaнeтo нe e ocнoвaниe дa ce  ocигypявa възмoжнocт нa пpoĸypaтypaтa  дa paзcлeдвa.

„Heдoпycтимo e мяpĸaтa дa ce изпълнявa eдинcтвeнo c цeл дъpжaвнoтo oбвинeниe дa cъбиpa дoĸaзaтeлcтвa, тъй ĸaтo тaĸaвa цeл нe e пpeдвидeнa в HΠK“, пocoчи cъдия  Hиĸoлaй Hиĸoлoв.

Тогава защитата  aĸцeнтиpa нa бeздeйcтвиeтo oт cтpaнa нa пpoĸypaтypaтa oтнocнo cъбиpaнeтo нa дoĸaзaтeлcтвa и paзпитa нa cвидeтeли. Tя cъщo тaĸa пocoчи, чe Бapбyтoв вeчe нe e длъжнocтнo лицe, ceмeeн e c двe дeцa, нямa oпacнocт дa ce yĸpиe и дa извъpши пpecтъплeниe.

 На днешното заседания   прокуратурата представи  доказателства, събрани чрез СРС и извадки от телефони на привлечения като обвиняем.   Тя поддържа тезата си за наличие на обосновано предположение за участие на Никола Барбутов в ОПГ за манипулация на обществени поръчки, която той е сформирал и контролирал.
Всичко стъпва върху показанията на свидетелите, бившите кметове на районите „Люлин“ и „Младост“ Тодоров и Кукурин и свързаните с тях лица.   Имало данни и доказателства за престъпен сговор за придобиване на облаги,
макар и да не е настъпил престъпният резултат.
 Защитата  адвокат Даниела Доковска заяви:  “ Прокуратурата настоява за удължаване на задържането, но не извършва определени процесуално – следствени действия, въпреки, че може и лична да ги извърши. Прокурорът по делото днес твърди, че някои от тези действия не се извършвали по „тактически съображения“, което е абсурдно, когато има човек в ареста!
Тя отбеляза, че Комисията за противодействие на корупцията е бездействала и не е изпълнявала указанията на прокуратурата за разпит на свидетели.
Доковска обърна внимание,  че съдът е  променил мярката за неотклонение на свидетелката Соня Клисурска в парична гаранция с мотив, че няма доказателства за нейното участие в престъпна група, като става дума и за оказан натиск върху нея от служители на КПК, което е престъпление срещу правосъдието.
Практиката на ЕСПЧ е ясна и категорична, че при липса на реални процесуално следствени действия задържане в арест е недопустимо и съставлява тежко нарушение на ЕКЗПЧ, каза Доковска .
Твърдението за 6-те процента е напълно измислено, доколкото не се подкрепя дори от записите и свидетелските показания на св. Тодоров /кмет на Люлин/ по досъдебното производство.
Всичко се крепи на неясни подмятания и тълкуване от трети лица, които дори не са се срещали с обвиняемия Барбутов и преразказва казаното им от св. Тодоров и Кукурин.
От доказателствата по делото, събрани дотук, не се установява дори съставомерност на твърдените деяния, камо ли обосновано предположение за извършването им!
 Пред медиите прокурор Юлиан Лефтеров заяви, че  съдът е направил извод, че опасността от извършване на престъпление е реална, а не хипотетична от комуникация между обвиняемите Барбутов и Петър Рафаилов, като цитира съобщения между тях.
Той обясни, че съдът се е позовал на техническа експертиза, направена на иззети електронни устройства, в които има комуникацията между обвиняемите и между обвиняемите и свидетели. По думите му те са говорили за обществени поръчки и суми, каквото и да значи това.
Пред съда Никола Барбутов каза, че не е  извършил нищо нередно.Имам две малки деца, от 123 дни съм в ареста, имам семейство при което искам да се прибера!“
Заяви още, че не познава Соня Клисурска, обвиняема по делото, както и че не е чувал за част от фирмите, които се споменават по разследването.

Случаят „Coня Kлиcypcĸa“ 

По –това дело съд отмени  пapичнaтa гapaнция oт 10 000 лв, нaлoжeнa нa юристката Coня Kлиcypcĸa, обвинена зa yчacтиe в OΠГ c Hиĸoлa Бapбyтoв и eĸcпepтa Πeтъp Paфaилoв. СГС  прие, че  нa пpaĸтиĸa нямa дoĸaзaтeлcтвa зa пpecтъплeниe пo дeлoтo „Бapбyтoв“.

В жалбата си до съда  Клисурка посочи, че  е станала необходимия трети участник в ОПГ, след отказа й да свидетелтва срещу Барбутов.

Никола Барбутов е под стража от 24 юни, когато беше задържан след акция на КПК в сградата на общината. На 12 септември Софийският градски съд го остави в ареста заедно със задържания с него Петър Рафаилов, назначен като външен експерт за подпомагане на работата на администрацията във връзка с обществените поръчки.

Съпругата му: Гавра!

След като чу, че съпругът ѝ няма да е дори под домашен арест, Даниела Барбутова нарече случилото се в съдебната зала „гавра“, цитирана от БНР:

Все едно да гледаш любимия ти човек, който го бият пред тебе, и ти си вързан. Това е гавра. И продължава. И не мога да разбера и децата ми не разбират защо баща им го няма. И той самият не вярва някой от вас да разбира защо той не си е вкъщи все още.

Току-що съдът отново се позова на нещо, на което самата прокуратура не се позова по време на делото, тоест тя извади каквото е удобно и остави Барбутов в ареста. Незнайно колко, колкото им трябва. Защо? Много добър въпрос – защо Никола Барбутов е в ареста, не мога да разбера“.

Определението  на  САС  е окончателно

