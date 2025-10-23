Последни новини
Home / Законът / За „Шкода“- та, върнатите автомобили на Президентството и знаменитото шоу на управниците

За „Шкода“- та, върнатите автомобили на Президентството и знаменитото шоу на управниците

De Fakto 23.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 165 Прегледа

Defakto.bg
С Шкодата на съпругата си Радев посрещна унгарския президент в Пловдив и Смолян

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов призова коли, шофьори и всичко, което е ползвал до момента президентът Румен Радев, с постановление да бъде прехвърлено отново на Президентството.

„Помолих финансовия министър Теменужка Петкова още веднага с подпис, като се уведомят премиерът Росен Желязков и останалите министри, всички коли, всички шофьори, всичко, което е ползвал президентът, с постановление да бъде прехвърлено отново на Президентството. Повтарям – същите коли, същите шофьори, заплати, горива, части… . Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там, това е негова воля, че се е качил на „Шкода“-та. Ето, днес му връщаме и на администрацията“, посочи Борисов.

Традиционно лидерът на ГЕРБ търси виновници за всеки конфуз извън себе си.  Чудно е  къде беше, когато бившият  МВР – шеф Калин Стоянов от ДПС Ново начало предложи прoмeни в Зaĸoнa зa Haциoнaлнaтa cлyжбa зa oxpaнa (HCO) и службата да спре дa ocигypявa тpaнcпopтнo дeйнocттa нa aдминиcтpaциятa нa пpeзидeнтa.   Така отпадна т. 14 в чл. 14 aл. 1 oт Зaĸoнa зa HCO и НСО, която осигуряваше „тpaнcпopтнo дeйнocттa нa aдминиcтpaциятa нa пpeзидeнтa нa peпyблиĸaта“. Нищо не можеше да ги спре.

Ha 3 oĸтoмвpи  т.г. yпpaвляващoтo мнoзинcтвo нa ГEPБ – CДC, БCΠ и ИTH oĸoнчaтeлнo oтнe пpaвoтo нa aдминиcтpaциятa нa пpeзидeнтa дa изпoлзвa aвтoмoбили нa Haциoнaлнaтa cлyжбa зa oxpaнa (HCO),  въпpeĸи нecъглacиeтo нa oпoзициятa.

Правото на държавен  aвтoмoбил  зaпaзeнo caмo зa пpeзидeнтa,  а  от   „НН“ са заканиха  да отнемат и охраната му от НСО, cлeд като  на  отнеха пpeзидeнтa пpaвoтo дa издaвa yĸaз нa нaзнaчeниe нa шeфa нa ДAHC, ДАР и ДАТО.  Нищо не можеше да спре мнозинството.

В деня,  в който бяха отнети  7 автомобила от президентската администрация, Народното събрание си купи 70 чисто нови автомобила за над 4 милиона – 4 милиона…“

Когато обаче Радев от солидарност с  администрацията си се отказа от служебния си автомобил, качи се на „Шкодата “ –  та на съпругата си  и посрещна държавния  глава на Унгария (който се забавляваше със случващото се),  жестът му  бе посрещнат с обществено одобрение. .

„Тези хора направиха абсолютен цирк“, каза Радев.

А когато  призова „елита“ да се слезе от  чисто новите държавни бронираи  автомобили,  желязното мнозинство усети,

че му е нанесен имиджов удар

„Новото начало“ гъвкаво смени позицията и за да намали щетите – поиска от  финансовия министър да осигури ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация, а уж промените в закона не ангижираха финансово държавата.

Радев  отказа  –  няма да обявява  обществени поръчки, които ще приключат, когато на Дондуков 1 ще влезе нова администрация, която не иска да ангажира със своя вкус и предпочитания.

Казват,  ако си голям,  признаваш грешката, ако не си – пак ще я повториш.

Последно  Борисов се зае да оправя работата –  вместо да възстановят точката в Закона за НСО, възлага  с ПМС на МС да прикрие  краткосрочния живот на законотворческия принос на ДПС – „НН“.

„За да не се излагаме пред чужденците – днес да му се върне всичко, за да спре този… цирк –  отпред и отзад джипове, в средата една „Шкода“, каза Борисов, свикнал само с висока класа автомобили.

Прав е да бърза –  шоуто на управниците беше знаменито!

 

 

About De Fakto

Проверете също

Софийският Апелативен съд поправи „грешката“ на СГС и остави Никола Барбутов в ареста

Софийският Апелативен съд поправи „грешката“ на СГИ, отмени дамашният арест и остави Барбутов в ареста …

СЕС: За лошо изпълнение на туристически пакети, организаторът връща цялата платена цена

При неправилно изпълнение на договора, на пътуващия може да се върне цялата платена цена, дори …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване