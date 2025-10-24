Cъдът в Стара Загора върна обвинителния акт срещу полицаите, обвинени в убийство на арестант

Това стана на разпоредителното заседание по делото, което се връща за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на прокуратурата.

По време на заседанието защитата е поискала отвод на съдия Татяна Гьонева с мотива, че тя е била дежурния съдия, пред който са дали първоначалните си показания двамата бивши полицаи.

Съдът не е уважил искания отвод, но приел, че са налице неясноти, свързани с обвинението в съизвършителството на деянието.