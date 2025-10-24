На петия ден Прокурорската колегия изрази съпричастие с пребития бивш зам. – градски прокурор на София

След призива на седем граждански оранизации към потъналия в мълчане ВСС след бруталното нападение над прокурор Иво Илиев, Прокурорската колегия реагира и осъди жестокото посегателство от 20 oĸтoмвpи 2025 г.над бившият зам. градски прокурор на София.Тогава маскиран мъж нападна прокурора с чук в подземния паркинг на дома му. Иво Илиев беше приет в тежко състояние в болница, а извършителят се издирва. До момента прокуратурата не е дала официална информация за разследването по случая. Нападението не беше отразено и в бюлетините на МВР и Столичната полиция.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет категорично осъжда недопустимото физическо нападение срещу Иво Илиев – прокурор в Софийска градска прокуратура. Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона.

Изразяваме увереност, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие и срещу него ще бъде приложен закона с цялата му строгост.

Изказваме подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство, се казва в позицията.

По-рано пред Нова тв правосъдният министър Георги Георгиев коментира нападението срещу бившия зам. градски прокурор Иво Илиев. По думите му „посегателството срещу един прокурор е посегателство срещу цялата правораздавателна система”.

Той каза, че по няколко пъти на ден се чува със съпругата на Илиев, но отказа да съобщи подробности от разследването или относно състоянието на магистрата.

Ресорният министър коментира и липсата на становище от страна Висшия съдебен съвет за насилието:

„Категорично е необходима реакция от всички. В първия момент реагирахме ние от Министерството на правосъдието, които представляваме изпълнителната власт. Освен нас, реагираха и от Асоциацията на прокурорите България. Главният прокурор пък се срещна със съпругата. Необходим е решителен отпор от всички нас – Съдийска, Прокурорска колегия, Пленум – всички по веригата”, заяви Георгиев.

В писмо седем граждански организации призоваваха Висшия съдебен съвет да проведе извънредно заседание, да изрази институционална подкрепа към прокурор Илиев и да обсъди състоянието на независимостта на съдебната власт в контекста на купища заметени случаи.