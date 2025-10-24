На петия ден Прокурорската колегия изрази съпричастие с пребития бивш зам. – градски прокурор на София

След призива на седем граждански оранизации към потъналия в мълчане ВСС след бруталното нападение над прокурор Иво Илиев, Прокурорската колегия реагира и осъди жестокото посегателство от 20 oĸтoмвpи 2025 г.над бившият зам. градски прокурор на София.Тогава маскиран мъж нападна прокурора с чук в подземния паркинг на дома му. Иво Илиев беше приет в тежко състояние в болница, а извършителят се издирва. До момента прокуратурата не е дала официална информация за разследването по случая. Нападението не беше отразено и в бюлетините на МВР и Столичната полиция.
Ето и позицията: