Адв. Емил Георгиев: Казусът „Коцев“ носи белези на политическо преследване, чрез привидно легитимни правни средства

Големите парламентарни групи в Европейския парламент нямат единна позиция по повод върховенството на закона в България. Липсата на единомислие пролича по време на дискусията по темата, в която акцент беше ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Това каза в предаването на Радио Варна „Позиция“ адвокат Емил Георгиев от Инициативата „Правосъдие за всеки“.

„Единни по темата бяха представителите на „Обнови Европа“, но направи впечатление, че евродепутатите от ЕНТ и от групата на социалистите и демократите нямаха единна позиция по темата. Няма конкретен резултат от този дебат, с изключение на решението на „Обнови Европа“ да изпрати делегация в България. След срещите си те ще изготвят собствен доклад. Възможно е този доклад да бъде представен пред Комисията по човешки права в ЕП“, каза Емил Георгиев.

По повод казусът „Коцев“ адвокатът заяви, че прокуратурата не извършва безпристраство и всестранно разследване. Освен това, според Емил Георгиев, държавното обвинение внимателно подбира кои съдебни състави да разглеждат делата по мярката за неотклонение на варненския кмет.

„Случаят с Благомир Коцев е екземплярен казус, който носи в себе си всички белези на политическо преследване чрез привидно легитимни правосъдни средства“, каза той.

Георгиев обърна внимание на натиска над свидетелите по делата „Коцев и „Барбутов . „Това не са неща, които можем да подминаваме с лека ръка, докато не се извърши пълно разследване“.

Но прокуратурата всячески се опитва да избегне разследване на видими нарушения, които са извършени от собствените й органи и това автоматично я превръща в заинтересована страна, подчерта адвокатът.

Основателин са критиките, че някои съдии прекалено лесно възприемат тезава на обвинението без да се мотиват ясно защо го правят. Времето минава, „хората“ стоят в ареста, прокуратурата бездейства, а цялото й усилие е съсредотчено в задържването под стража и търсене на психологическо смачкване на тези двама души.