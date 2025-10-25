Адв. Емил Георгиев: Казусът „Коцев“ носи белези на политическо преследване, чрез привидно легитимни правни средства

Прокуратурата внимателно подбира кои съдебни състави да разглеждат делата по мярката за неотклонение на варненския кмет, коментира адвокатът
По повод казусът „Коцев“ адвокатът заяви, че прокуратурата не извършва безпристраство и всестранно разследване. Освен това, според Емил Георгиев, държавното обвинение внимателно подбира кои съдебни състави да разглеждат делата по мярката за неотклонение на варненския кмет.
„Случаят с Благомир Коцев е екземплярен казус, който носи в себе си всички белези на политическо преследване чрез привидно легитимни правосъдни средства“, каза той.
Георгиев обърна внимание на натиска над свидетелите по делата „Коцев и „Барбутов . „Това не са неща, които можем да подминаваме с лека ръка, докато не се извърши пълно разследване“.
Но прокуратурата всячески се опитва да избегне разследване на видими нарушения, които са извършени от собствените й органи и това автоматично я превръща в заинтересована страна, подчерта адвокатът.
Основателин са критиките, че някои съдии прекалено лесно възприемат тезава на обвинението без да се мотиват ясно защо го правят. Времето минава, „хората“ стоят в ареста, прокуратурата бездейства, а цялото й усилие е съсредотчено в задържването под стража и търсене на психологическо смачкване на тези двама души.