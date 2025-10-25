Последни новини
Home / Законът / Адв. Емил Георгиев: Казусът „Коцев“ носи белези на политическо преследване, чрез привидно легитимни правни средства

Адв. Емил Георгиев: Казусът „Коцев“ носи белези на политическо преследване, чрез привидно легитимни правни средства

De Fakto 25.10.2025 Законът Напишете коментар 131 Прегледа

Defakto.bg
Прокуратурата внимателно подбира кои съдебни състави да разглеждат делата по мярката за неотклонение на варненския кмет, коментира адвокатът
 

 Големите парламентарни групи в Европейския парламент нямат единна позиция по повод върховенството на закона в България. Липсата на единомислие пролича по време на дискусията по темата, в която акцент беше ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Това каза в предаването на Радио Варна „Позиция“ адвокат Емил Георгиев от Инициативата „Правосъдие за всеки“.
 „Единни по темата бяха представителите на „Обнови Европа“, но направи впечатление, че евродепутатите от ЕНТ и от групата на социалистите и демократите нямаха единна позиция по темата. Няма конкретен резултат от този дебат, с изключение на решението на „Обнови Европа“ да изпрати делегация в България.
 След срещите си те ще изготвят собствен доклад. Възможно е този доклад да бъде представен пред Комисията по човешки права в ЕП“, каза Емил Георгиев.

По повод казусът „Коцев“ адвокатът заяви, че прокуратурата не извършва безпристраство и всестранно разследване. Освен това, според Емил Георгиев, държавното обвинение внимателно подбира кои съдебни състави да разглеждат делата по мярката за неотклонение на варненския кмет.

Случаят с Благомир Коцев е екземплярен казус, който носи в себе си всички белези на политическо преследване чрез привидно легитимни правосъдни средства“, каза той.

Георгиев обърна внимание на натиска над свидетелите по делата „Коцев и „Барбутов . „Това не са неща, които можем да подминаваме с лека ръка, докато не се извърши пълно разследване“. 

Но прокуратурата всячески се опитва да избегне  разследване на видими нарушения, които са извършени от собствените й органи и това автоматично я превръща в заинтересована  страна, подчерта адвокатът.

Основателин са критиките, че някои съдии прекалено лесно възприемат тезава на обвинението без да се мотиват ясно защо го правят. Времето минава, „хората“ стоят в ареста, прокуратурата  бездейства, а цялото й усилие е съсредотчено в задържването  под стража и търсене на психологическо смачкване на тези двама души.

About De Fakto

Проверете също

Бойко Найденов: Нападението над прокурор Иво Илиев не е случайно, носи почерка на ъндърграунда

Решението на Наказателната колегия за мандата на Сарафов е задължително за апелативните съдилища  Чукът е …

Атанаска Дишева: Дебатът в ЕП освети проблеми в българското правосъдие, а това не е никак малко

Няма как да бъде омаловажена дискусията в ЕП по нарушенията на върховенството на правото в България. Процесите, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване