Атанаска Дишева: Дебатът в ЕП освети проблеми в българското правосъдие, а това не е никак малко

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Няма как да бъде омаловажена дискусията в ЕП по нарушенията на върховенството на правото в България. Процесите, които се развиват у нас са видими, те бяха назовани с истинските им имена.

Не съм съгласна, че изпращането на мисия за оценка на правовия ред в България ще има само формален характер. Въз основа на това посещение ще бъдат изготвени доклади и формулирани изводи.

Когато държава членка на ЕС не спазва установените принципи за върховенство на закона, се стига до осъждане на страната, а то е свързано с огромни икономически санкции. А осъдената държава се принуждава на политическо ниво да приведе практиките си в съответствие с правото в съюза.

България често е съдена и осъждана в ЕСПЧ – това е единият механизъм. Другият е блокиране на европейски средства и осъждане на политическо ниво. Когато получаваш средства, поемаш ангажименти

Не е изключено по казуса „Коцев“ вече да е образувано дело в Страсбург, допусна Дишева

Разбра се, че в крайна сметка Диан Иванов е бил разпитан, след като заяви, че първоначалните му показания са изтръгнати под натиск, зяви още тя. По интересен е въпросът защо няма информация за заведено досъдебно производство срещу лицата, за които се твърди, че са изтръгвали показания, чрез натиск и заплахи. Иска ми се да вярвам, че такова досъдебно производство е заведено и липсва само публичната информация за него. Ако пък Диан Иванов лъже за изтръгнатите показания, то трябва да има наказателно производство за набеждаване.

Дишева напомни още, че единствената причина делото срещу Благомир Коцев да се гледа в СГС е връзката с някакво лице с имунитет. Ако имаше такова лице, то отдавна трябваше да бъде посочено и обвинено, каза съдията.

При разпускането на специализирания наказателен съд един от магистратите в него каза, че по време на дейността на СНС много от колегите му са научили похвати от подземния свят, които биха могли да използват, ако преминат „от другата страна“ и станат адвокати на престъпници. Това звучи страшно. Дори възможността да бъде изречено подобно нещо говори за промени в ценностната система.

(Бел ред. Съдията Вилислава Aнгeлoвa от СГС, която постанови за първи път задържане под стража на бившия зам. кмет на София Никола Барбутов, пpeз 2022 г. се възмyщаваше oт зaĸpивaнeтo нa cпeцпpaвocъдиeтo и в пpaвнa ĸoмиcия ĸaзa незабравима peплиĸa: „Дopи и дa ни изxвъpлитe oт cиcтeмaтa, opгaнизиpaнитe пpecтъпни гpyпи c paдocт щe ни пpиeмaт“)

Само с избор на нов ВСС може да се тръгне към решаване на кризата с върховенството на закона, смята Атанаска Дишева

Обществото чака избор на нов ВСС. , коментира Дишева. Това е разковничето за решаването на кризата в правосъдието. От там може да тръгне каквото и да било раздвижване в съдебната система. Но такива намерения очевидно няма – парламентът дори не стартира процедура по такъв избор. А такава процедура трябваше да бъде открита най-късно през лятото на 2022 г. – преди повече от три години.

Допълни: Не е тайна, че съставът на ВСС през годините е избиран след партийно договаряне и квотно разпределение. Показателно е, че в днешния ВСС има членове, излъчени от политически сили, които в момента дори не са парламентарно представени.

Достойни хора и добри професионалисти отказват да се кандидатират за административни постове в правосъдната система, за да не бъдат клеветени и компрометирани.

Из първа част на интервюто.

Цялото интервю тук.