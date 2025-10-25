Последни новини
Home / Законът / Бойко Найденов: Нападението над прокурор Иво Илиев не вярвам да е случайно, носи почерка на ъндърграунда

Бойко Найденов: Нападението над прокурор Иво Илиев не вярвам да е случайно, носи почерка на ъндърграунда

De Fakto 25.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 29 Прегледа

Defakto.bg

Решението на Наказателната колегия за мандата на Сарафов е задължително за апелативните съдилища 

Чукът е специфично оръжие на една банда от миналото, а също знам и за други нападения, които не са станали публично известни. Явно част от ъндърграунда има такъв почерк, не вярвам да е случайно. Жертвите също бяха свързани с правосъдието.  Но не са били съдии или прокурори.

Това заяви бившият и.ф. главен прокурор и директор на Националната следствена служба Бойко Найденов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.

Найденов пожела  на нападнатия прокурор  бързо  оздравяване и след това заключи, че: „Когато силата на правосъдието отслабне, започват подобни изблици на насилие. Нещата са като скачени съдове – ако една част от правораздаването липсва, правото на силата взема нещата в свои ръце. 

„Затова е абсолютно задължително МВР  чрез опертавните си служби да стигне до извършителя и поръчителя, и не само там, знаете че много убийства на известни хора останаха неразкрити, включително и  на хора, свързани с правосъдиеото“, добави той.

На  20 октомври маскиран мъж нападна с чук бившия заместник градски прокурор от Софийската градска прокуратура Иво Илиев и с тежки наранявания той бе настанен в болница.

По думите му по едно дело обикновено работят по няколко прокурори, които често си преразпределят делата. „От ъндърграунда обикновено знаят, че лицето което рабоит по едно дело – си върши работата“. 

„Да се отправят заплахи към магистрати е нещо много рядко. За назначената охрана от  правосъдния министър Найденов изрази скептицизъм, защото заплахата не винаги е само срещу един човек, но и към близките му.

Това са малко преигравания,  каза Найденов и допълни:   „Ето защо мисля, че охраната не е работещ вариант“, каза той.

Бившият магистрат, сега адвокат се спря и на изтеклия мандат на ВСС:   Имаме и решение на СЕС за изтеклите мандати,  формално  за Инспектората на ВСС,  но важи и за ВСС, заяви Найденов.

От една страна трябва да се  правят назначения, прокуратурата не може да не работи, но от друга тези решения са на ръба на закона и  могат да бъдат оспорени на следващ етап пред съдилищата,  включително е пред межудународния съд, каза Найденов.

Според него  усещането за изчакване в прокуратурата не е свързано толкова с  решението на КС, а с това – какво ще стане с длъжноста на главния  прокурор. Известно е, че 6-месечния мандат на Сарофв изтече на 21 юли.

По този въпрос  Наказателната колегия на ВКС прие,  че и.ф. главен прокурор не е легитемен и не може да сезира съда с искане  за възобновяване, каза Найденов.  На вметване на водещия, че има апелативни съдилища, които приемат такива искания на Сарафов, бившият и.ф. гл. прокурор отговори:

Апелативните съдилища са едно ниво под ВКС, той е приел, че   Сарафов е с изтекъл мандат. Особено, когато по такъв въпрос се е произнесла  Наказателната колегия,  това е задължително  за всички съдилища.

About De Fakto

Проверете също

Атанаска Дишева: Дебатът в ЕП освети проблеми в българското правосъдие, а това не е никак малко

Няма как да бъде омаловажена дискусията в ЕП по нарушенията на върховенството на правото в България. Процесите, …

Адв. Емил Георгиев: Казусът „Коцев“ носи белези на политическо преследване, чрез привидно легитимни правни средства

Прокуратурата внимателно подбира кои съдебни състави да разглеждат делата по мярката за неотклонение на варненския …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване