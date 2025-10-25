Бойко Найденов: Нападението над прокурор Иво Илиев не вярвам да е случайно, носи почерка на ъндърграунда

Решението на Наказателната колегия за мандата на Сарафов е задължително за апелативните съдилища

Чукът е специфично оръжие на една банда от миналото, а също знам и за други нападения, които не са станали публично известни. Явно част от ъндърграунда има такъв почерк, не вярвам да е случайно. Жертвите също бяха свързани с правосъдието. Но не са били съдии или прокурори.

Това заяви бившият и.ф. главен прокурор и директор на Националната следствена служба Бойко Найденов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.

Найденов пожела на нападнатия прокурор бързо оздравяване и след това заключи, че: „Когато силата на правосъдието отслабне, започват подобни изблици на насилие. Нещата са като скачени съдове – ако една част от правораздаването липсва, правото на силата взема нещата в свои ръце.

„Затова е абсолютно задължително МВР чрез опертавните си служби да стигне до извършителя и поръчителя, и не само там, знаете че много убийства на известни хора останаха неразкрити, включително и на хора, свързани с правосъдиеото“, добави той.

На 20 октомври маскиран мъж нападна с чук бившия заместник градски прокурор от Софийската градска прокуратура Иво Илиев и с тежки наранявания той бе настанен в болница.

По думите му по едно дело обикновено работят по няколко прокурори, които често си преразпределят делата. „От ъндърграунда обикновено знаят, че лицето което рабоит по едно дело – си върши работата“.

„Да се отправят заплахи към магистрати е нещо много рядко. За назначената охрана от правосъдния министър Найденов изрази скептицизъм, защото заплахата не винаги е само срещу един човек, но и към близките му.

Това са малко преигравания, каза Найденов и допълни: „Ето защо мисля, че охраната не е работещ вариант“, каза той.

Бившият магистрат, сега адвокат се спря и на изтеклия мандат на ВСС: Имаме и решение на СЕС за изтеклите мандати, формално за Инспектората на ВСС, но важи и за ВСС, заяви Найденов.

От една страна трябва да се правят назначения, прокуратурата не може да не работи, но от друга тези решения са на ръба на закона и могат да бъдат оспорени на следващ етап пред съдилищата, включително е пред межудународния съд, каза Найденов.

Според него усещането за изчакване в прокуратурата не е свързано толкова с решението на КС, а с това – какво ще стане с длъжноста на главния прокурор. Известно е, че 6-месечния мандат на Сарофв изтече на 21 юли.

По този въпрос Наказателната колегия на ВКС прие, че и.ф. главен прокурор не е легитемен и не може да сезира съда с искане за възобновяване, каза Найденов. На вметване на водещия, че има апелативни съдилища, които приемат такива искания на Сарафов, бившият и.ф. гл. прокурор отговори:

Апелативните съдилища са едно ниво под ВКС, той е приел, че Сарафов е с изтекъл мандат. Особено, когато по такъв въпрос се е произнесла Наказателната колегия, това е задължително за всички съдилища.