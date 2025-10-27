СГП повдигна нови обвинения на Благомир Коцев и „разкри“, че неизвестният депутат е от 51-то НС

Софийска градска прокуратура повдигна ново обвинение на кмета на Варна Благомир Коцев и на общинските съветници Стефанов и Йордан Кателиев.

Коцев е обвинен за участие в престъпно сдружение, а не като участник в организирана престъпна група (ОПГ) за подкупи, както като беше досега. Променен е периодът на действие на сдружението – от юли 2024 до май 2025 г. Досега беше до ноември м.г.

Новост е разкритието, че неизвестният депутат е от 51-Народно събрание, без отново да е посочено името му, въпреки, че предходното заседание той ( Асен Василев) се яви лично, за да бъде разпитан от съда, но не го приеха.

Постановлението за привличане е издадено от КПК и одобрено от прокурори на СГП. Информацията потвърди адвокатът на Благомир Коцев Ина Лулчева.

Първото обвинение на кмета е, че от юли 2024 г. до края на май 2025 г. като кмет, се сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев, Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, както и с неизвестен депутат да вършат корупционни престъпления.

Второ обвинение е, че Благомир Коцев направил опит да принуди Биляна Якова-Атанасова да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства в размер на 3,02 млн. лв. от сметка на Община Варна към „Градски транспорт“ ЕАД – Варна, като я предупредил, че ако не изпълни устните му разпореждания, няма да запази работното си място.

В едно от заседанията се разбра, че свидетелката Биляна Атанасова е уволнена от Благомир Коцев , за която той е подавал сигнал в прокуратурата, която е отказала да образува досъдебно произвдоство, но е посочила, че има сериозни администативни нарушенияя в работата й.

Коцев е обвинен още, че в съучастие с Кателиев, Стефанов и Антоанета Петрова, пиар, поискал 366 866 лв., за да упражни влияние, за да бъде упражненон влияние върху зам.-кмета Пламен Китипов да издаде на заповеди за обединение на имоти.

Ново обвинение е свързано и с Пламенка Димитрова и според него кметът и съветниците са искали да й отнемат бизнеса. Той в съучастие със Стефанов, се е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на друга фирма, собственост на Ивайло Маринов. Последният също бе арестуван през лятото, но по-късно бе освободен. Престъплението обаче остнало недовършено, защото Димитрова подала сигнал в Комисията за противодействие на корупцията.

По делото обвиняема в съизвършителство е и пиарката Антоанета Петрова.

За първи път прокуратурата включва в обвинението свидетелите Ивелин Иванов и Траян Георгиев, за които досега на съдебните заседания ставаше ясно, че те никога не са твърдели, че Коцев им е искал подкуп, както дори и Пламенка Димитрова, която казваше, че той е бил искан от негово име.

При тази конструкцията на обвинението е любопитно, ако някой поиска подкуп от името на Сарафов, той ще се озове ли в ареста или ще се спазва закона, коментират юристи.

Прави впечатлене, че „новите“ обвинения се повдигат на базата на показания на свидетелите, дадени още през юли и август т.г, а на предходното заседание от 16 октомври, прокуратурата твърдеше, че кметът трябва да остане в ареста, защото има още много работа по разследването и има опасност той да повлияе на свидетелите.

Предстои предявяване в петък, което означава, че разследването е приключило и има всички основания Благомир Коцев да бъде освободен, защото вече няма на кого да влияе.