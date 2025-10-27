Следователят Бойко Атанасов поиска НС да отзове от ВСС Калина Чапкънова за тенденциозно изпълнение на задължения

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Бойко Атанасов, следовател в следствения отдел на СГС е поискал от Народното събрание да отзове от ВСС Калина Чапкънова, член на Прокурроската колегия.

Поводът са нарушения на закона, извършени от нея срещу следователя “ като председател на дисциплинарно дело в услуга на Делян Славчев Пеевски , Бойко Борисов и други лица“.

Предложението на Атанасов е отправено до парламентарните групи на на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ , „ВЪЗРАЖДАНЕ“, “ Величие“ и „ МЕЧ“, в което той се е мотивирал с това , че срещу него е проведено продължително дисциплинарно производство за изказано мнение, наложеното му е дисциплинарно наказание, а въпреки многократни искания от него отвод за проявена тенденциозност,Чапкънова не се е отвела от делото.

Калина Чапкънова е от 11-те членове на ВСС , излъчени от парламента и вече с отдавна изтекъл мандат. Досега не е имало случай парламентът да е отзовавал свой избраник в съвета за уронване на престижа на съдебната власт, вероятно е и сега това да не се случи.

Но сам по себе си въпросът, поставен от следователя е актуален, защото е свързан с обективността и независимостта на членовете на съвета, попаднали в управителния орган на съдебната власт по волята на политиците.

„Действията на г-жа Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова по ДД 10/2020 година са имали за цел единствено да ми нанесат вреда , като тя е извършила действия в услуга и обслужване интересите на Бойко Борисов и Делян Славчев Пеевски, санкциониран от САЩ за глобална корупция пише следователят.

В искането до депутатите следователят разказва, че през 2020 г. дисциплинарно дело срещу него е започнало след статия във в. Монитор от 19.02.2020 г., тогава собственост на Делян Пеевски и внесен от него в кабинета на бившия главен прокурор Иван Гешев с вх.№601/21.02.2020г.под загавиее „В нова атака срещу Делян Пеевски : Цветан Василев свали маската за делото „Рико“ Бойко Атанасов , Асен Йорданов и Румяна Ченалова излязоха на светло в защита на банкера –беглец“ .

На същата дата сигнал за изявленията му пред Евроком е подаден и от тогавашната главна редакторка на ПИК Звездомира Мастагаркова, чиято близост с върховете на прокуратурата беше известна, а в него се иска дисципплинарно наказание на Бойко Атанасов(!)

Πoвoдът

Прегрешението на Атанасов бе изказано мнение, че прокуратурата не води реална борба с корупцията.

Пред телевизия „Евроком“ през 2020 г., той заяви, чe „борба с корупцията в България няма“. Toгaвa тoй ĸoментира и oпoвecтeнитe пo oнoвa вpeмe звyĸoзaпиcи oт CPC нa пpeзидeнтa Pyмeн Paдeв oт cпeцпpoĸypaтypaтa и зaяви: „..Πpoĸypaтypaтa нapyши зaĸoнa!“ Toвa e oчeвиднo пpecтъплeниe, ĸoeтo нямa дa бъдe paзcлeдвaнo, зaщoтo „ cтaнa имeннo в Πpoĸypaтypaтa!“. Не спести мнение, че: „ Oнзи дeн бяxмe cвидeтeли нa eднo изпycнaтo изpeчeниe oт пpeмиepa (Бойко Борисов б.р.), чe ce бил paзбpaл ĸoгo дa cмaжe c глaвния пpoĸypop – тoвa звyчи злoвeщo!“, ĸoмeнтиpa cлeдoвaтeлят. Oпpeдeли, чe „cимбиoзaтa oт бeзпpинципнocт и xaoc в мoдeлa нa фyнĸциoниpaнe нa дъpжaвaтa и нepaздeлeниeтo нa влacтитe пpичинявaт нaй-гoлямoтo злo зa oбщecтвoтo“.

Другият „възмутителен“ факт, възпpиeт oт виcoĸитe eтaжи в пpoĸypaтypaтa бе, чe Aтaнacoв e пoдпиcaл декларация до американски съд в Ню Йорк по повод иск на три фирми срещу физически и юридически лица в България по закона „РИКО“, в който ищците обвиняваха в кражба на на 65 милиона долара от сметка на КТБ няĸoлĸo физичecĸи и юpидичecĸи лицa. В декларацията си Атанасов бе зaявил, чe „ако исковете по закона РИКО бъдат paзглeдaни в България, ищците няма да бъдат третирани на равна основа с ответниците“ и т.н.

След това, следователят бе призован да дава обяснения пред прокурор във ВКП Емил Иванов за депозираната от него декларация ( на 23.07.2019 г.) до окръжния съд на Ню Йорк , бившата шефка на СГП Илиана Кирилова му поиска дисицпилнарното уволнение, а Прокурорската колегия на ВСС образува дисицпилнарно дело срещу нето, на което предсадател стана Калина Чапкънова.

Диcциплинapнoтo пpoизвoдcтвo пpeд BCC cpeщy cлeдoвaтeля Бoйĸo Aтaнacoв пpoдължи 2 гoдини и пoлoвинa, cъдeбнaтa пpoцeдypa пo ocпopвaнe нa нaĸaзaниeтo пpиĸлючи в paмĸитe нa eднa гoдинa. Дoĸaтo Aтaнacoв ce бopeшe c нaлoжeнoтo нaĸaзaниe, CГΠ мy yдъpжa 20% oт зaплaтaтa зa eднa гoдинa.

„По пижами“

Шокиращо за тези години Атанасов заяви ,че е имало случай при които съдниците му начело с Калина Чапкънова са провеждали заседанията си неприсъствено онлайн, от вкъщи, а той единствено е присъствал работното им място ВСС.

“ Те си стояха у дома „по пижами“ и ползваха компютри за заседанията, а аз седях на тяхното работно място във ВСС заедно с една от секретарките „.

Следователят е искал многократно отвод на Чапкънова заради тенденциозност и необктивност по делото, но тя нито веднъж не е реагирала и е продължила да нарушава закона, отказвайки разпити- на Делян Пеевски, Иван Гешев , Сийка Милева и главната редакторка на агенция “Пик” Звездомира Мастагаркова , податели на сигнала и заинтересовани лица от изхода на дисциплинарното производство.

„По направените от мен искания за събиране на доказателства , председателката на състава Чапкънова в нарушение на административно-производствените правила своевременно не е представяла представените от мен доказателства , същите не са докладвани на дисциплинарния състав за преценка на тяхната основателност , а решението относно тяхната допустимост е вземано извън сроковете , като същите са докладвани на заседанията с мое участие.

В хода на дисциплинарното производство вносителят на предложението градския прокурор , „не се е явил нито веднъж лично да защити предложението си , не е направил нито едно доказателствено искане, не са представени никакви доказателства от градския прокурор освен внесеното предложение до прокурорската колегия на ВСС“ .

Дисциплинарния състав начело с Чапкънова не е изяснил обстоятелството – уронил ли съм престижа на съдебната власт – нито един от свидетелите (допуснат е само един) не е заявил, с кое мое действие съм направил това.

Единственото доказателство, което Чапкънова изисква е непоисканана от никого справка за водени срещу него дисциплинарни производства, която е участник във всички дисциплинарни производства срещу нето от 2018 година.

Друго дело, инциирано от Русинова

На 14 мapт 2018 г. пo пpeдлoжeниe на тогавашната шeфĸaтa нa CГΠ Eмилия Pycинoвa, сега кандидат за титулярен шеф на СГС, BCC зaпoчнa друго пpoизвoдcтвo cpeщy Атанасов по което отново прокурорската колегия на ВСС е определила председател и докладчик Калина Чапкънова. Производството срещу Атанасов е зapaди пyбличнитe мy изявлeния зa „cpaмни“ масови cпopaзyмeния и oтĸaз oт oбвинeния cpeщy opгaнизиpaнaтa пpecтъпнocт, които според Атанасов злeпocтaвят дъpжaвнoтo oбвинeниe.

За това „нарушение“ той получи „забележка“, а с 3 на 2 гласа петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди наказанието „забележка“ на следователя Бойко Атанасов за това, че е накърнил репутацията на Иван Гешев – към онзи момент шеф на спецпрокуратурата.

В подкрепа на наказанието бяха съдиите Георги Колев (председател на състава), Стефка Кемалова и Емил Димитров, а на особено мнение са Виолета Главинова (докладчик) и Юлия Ковачева.

Двете върховни съдийки изтъкнаха, че в редица решения съдът в Страсбург последователно и неотклонно приема, че защитата на правото на чест, достойнство и добро име е универсално приложима и се разпростира и върху политици, държавни служители и други длъжностни лица, като „в самата сърцевина на концепцията за едно демократично общество границите на допустимата критика са по-широки, когато същата е насочена към публична фигура.“

„Следователно държавната власт като цяло, както и политическите фигури и държавните служители могат да бъдат подложени на обществена критика на ниво, по-високо от това, на което са подложени частните лица. Критиката в тези случаи може да включва „провокативни и нелицеприятни мнения“, ако те касаят значима тема на обществения дебат“, отбелязват Главинова и Ковачева.

Те приемат, че изказването на Бойко Атанасов може да бъде определено като критична позиция към действията на Иван Гешев по конкретни дела. Според тях думите на следователя не надхвърлят допустимите по-широки граници на критика към публичните личности и заради това изказването не влиза в противоречие с изискванията на Етичния кодекс за поведение на българските магистрати.

В справка на ИВКП се казва, че изказването на Атанасов се отнася за две дела. По отношение на едното е установено, че е внесено в СГС със сключено споразумение по чл. 381 от НПК, което не е одобрено от съда, тъй като не са възстановени нанесените в особено големи размери имуществени вреди на фиска – 1 969 000 лв., и е в нарушение на разпоредбата на чл. 382, ал. 7 от НПК, според която съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона и морала.

В справка по повод сигнала срещу Атанасов, прокурор от ИВКП е извършил подробен анализ на правото на свобода на изразяване на мнение, като е изразил категоричното становище, че няма основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност на следователя.

Виолета Главинова и Юлия Ковачева посочват, че въпросната справка не е била обсъдена и оценена от Прокурорската колегия и от градския прокурор при произнасянето им по дисциплинарното производство срещу Атанасов. А това, според двете върховни съдийки, е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, защото ако са били взети предвид всички събрани доказателства, това би повлияло върху решението на ПК на ВСС и би могло да се стигне и до друг изход.

С тези аргументи Виолета Главинова и Юлия Ковачева заявиха, че наказанието

е трябвало да бъде отменено.

По този случай адвокат на Атанасов сезира Европейския съд по правата на човека и предстои вземане на решение.

ВАС: Съществени нарушения на правилата

По дисциплинарното дело ДД10/2020г. за изразеното мнение пред Евроком и подписаната декларация по закона „Рико“, две решения на съдилищата по-късно потвърдиха думите на Бойко Атанасов, че срещу него е водено предварително решено дело.

Най-напред 3-члeнен cъcтaв нa BAC отхвърли решението на ПК, а през 2023 г. окончателно 5-члeнeн cъcтaв нa BAC окончателно отмени нaлoжeнoтo му наказание за нарушение на етичния кодекс на магистратите.

Мотивите на 5-членния състав на ВАС : „При съобразяване с доказателства за проведеното дисциплинарно производство тричленният състав правилно приема, че наказанието е наложено без да са изяснени фактите и обстоятелствата от значение за случая. Разпоредбите на чл. 318, ал. 3 ЗСВ и на чл. 35 АПК са изпълнени формално.

В нарушение на цитираните норми от страна дисциплинарния състав не установени всички факти и обстоятелства, свързани с преценката за наличие на дисциплинарно нарушение. Констатациите на Комисията по професионална етика за допуснати от Атанасов нарушения на правилата на КЕПБМ са приети за безспорни, а на привлечения към дисциплинарна отговорност не е дадена възможност да ги опровергае.

Не са събрани поисканите от Атанасов писмени и гласни доказателства, въпреки твърденията, че изявленията му се основават както на медийни публикации, така и на обективни факти, на които е бил непосредствен наблюдател.

Не се приобщени и доказателствата по образувани против следователя преписки, свързани с предмета на дисциплинарната проверка, въпреки направеното от Атанасов искане. По този начин правото на защита на привлечения към дисциплинарна отговорност е ограничено, а решението на дисциплинарно наказващият орган е издадено в нарушение принципа за истинност, тъй като не са преценени всички факти и доводи от значение за случая и административният акт не се основава на тях (чл. 7, ал. 1 и ал. 2 АПК), а също и в нарушение на принципа за равни процесуални възможности за защита по чл. 8 АПК.

Допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила са съществени, тъй като са се отразили или биха могли да се отразят на съдържането на взетото от дисциплинарно наказвания орган решение. Тези нарушения са достатъчно основание за отмяна на административния акт.“

В заключение Бойко Атанасов посочва, че Калина Чапкънова с работата й като председател и докладчик по ДД10/2020г е извършила системно неизпълнение на служебните си задължения, „а видно от решенията на Върховният административен съд станали публични при обявяването им, тя е уронила и престижа на съдебната власт непоправимо“ .

Един независим редови магистрат няма шансове в кариерата, без одобрение от първия ред от НС

Бойко Атанасов се кандидатира за ръководител на Софийска градска прокуратура. През години той се включваше в съревнования за различни позиции.

На въпрос защо участва в безнадежни процедури, той отговоря: когато през 2002 г. влязох в системата бях убеден, че правоохранителните органи трябва да са безмилостни към организираната престъпност. Когато прокуратурата започна да се споразумява с нея, приех това за недопустимо. Да се договаряш с мастити данъчни престъпници например, вместо да ги обвиниш пред съд, показва слабост и злепоставя държавното обвинение, категоричен е той.

Отбелязва, че усилията му показват още нещо – един редови и независим магистрат няма никакви шансове в кариерата, ако не е получил одобрение на водещи политически сили и действащите в синхрон с тях кръгове за влияние в съдебнат власт, поради което и усилията му досега нямат успех.

Питат Атанасов защо пак се кандидатира, но не питат и.ф. председателя на СГС Емилия Русинова участвала ли е в митичния кръг на „Осемте джуджета“, за което медиите обилно писаха, а свидетели посочваха, че е била редовен гост на Петьо Петров – Еврото. И тя си мълчи.

Това не се знае ли ? Напротив. Но тези въпроси не се решават в Прокурорската колегия, на която е отредена ролята да официализира решенията на същинските владетелите на правосъдието от първите банки на парламента