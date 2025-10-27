ВАС отмени Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол

Share Facebook

Върховният административен съд отмени като незаконосъобразна Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, приета с Постановление № 274/09.10.2006 г. на Министерски съвет, Обн. ДВ. бр.85 от 20 октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 8 април 2008 г., изм. ДВ. бр.5 от 14 януари 2011 г., изм. ДВ. бр.63 от 12 август 2016 г., изм. ДВ. бр.50 от 14 юни 2024 г., съобщи съдът

Върховните магистрати приемат, че са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Наредбата е издадена в разрез с нормата на чл.2а от Закона за норативните актове – проектът не е публикуван поне 30 дни преди издаването на нормативния акт, при което са нарушени принципите на съгласуваност, стабилност, откритост, предвидимост, прозрачност и обоснованост. При приемане на процесната наредба не е извършеното уведомяване на всички лица, за които възникват задължения или ограничения по силата на разпоредбите на този нов подзаконов нормативен акт. Проектът не е изпращан до представителни организации на заинтересованите лица, не е публикуван в средства за масово осведомяване, в Интернет, не е оповестен по друг подходящ начин, като не е предоставена възможност в срок не по-кратък от един месец да се представят предложения и възражения до компетентния орган.

По изложените съображения върховните магистрати приемат, че оспореният подзаконов нормативен акт е незаконосъобразен на основанията по чл.146, т.3 от Административнопроцесуалния кодекс – съществени нарушения на административнопроизводствените правила на чл.2а (отм.) от ЗНА, поради което трябва да бъде отменен.