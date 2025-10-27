Забраната като пламък и сенки: Аминистративният платонизъм на кметовете, които се взимат насериозно

Share Facebook

Случаят с община Елин Пелин, където кметът Ивайло Симеонов издаде административна заповед за забрана на празнуването на Хелоуин, е показателен за нарастващата тенденция местната власт в България да превръща изпълнителните си функции в поле за идеологически и културен арбитраж. На пръв поглед, актът представлява патриотичен жест, насочен към защита на националната идентичност и утвърждаване на Деня на народните будители – 1 ноември. В дълбочина обаче, тази заповед повдига въпроси относно законността, административната компетентност и границите на местната власт в едно демократично общество.

Заповедта на кмета г-н Симеонов

налага изрична забрана за провеждане на празненства, свързани с Хелоуин,

в образователните и културни институции на територията на общината, включително училища, детски градини и читалища. Официалната мотивация е пряко свързана с честването на Деня на народните будители. Кметът публично обявява, че Елин Пелин „избира да празнува светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи“. Той дори настоява 1 ноември да бъде обявен за национален празник, като израз на преклонение „пред крепителите на българския дух“.

Проблемът, дефиниран от случая в Елин Пелин, е част от по-широка тенденция, при която местните управници преминават от решаване на прозаични, но жизненоважни, изпълнителни и инфраструктурни функции към налагане на лична идеология или морални предпочитания. Когато кметът използва административния ресурс, за да диктува кое е културно приемливо и кое не, той надхвърля правомощията си, регламентирани от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Анализът на този тип кметска заповед поставят под въпрос границите на административната компетентност и опасността от идеологизиране на местното управление.

Елин Пелин отбелязва Деня на будителите с изключителна тържественост, превърнала се в традиция. Честването, което тази година се провежда за девета поредна година, включва молебен и мащабно факелно шествие, в което участват стотици жители, ученици, учители и духовници. Очаква се над 1000 факли да осветят пътя на шествието, превръщайки града в „пламтящ символ на памет, знание и духовна светлина“.

Г-н Симеонов успешно е превърнал 1 ноември в мощен общински символ. Забраната на Хелоуин не е просто съвпадение във времето,

а стратегическо действие за пречистване на културното поле.

Чрез елиминирането на чуждия „мрачен“ обичай, значимостта и „светлината“ на будителите се увеличава експоненциално в очите на обществеността.

Реториката на кмета изгражда остра идеологическа дихотомия: „светлина срещу сенки,“ „национално срещу чуждо,“ „знание срещу суеверие.“ Тази реторика, макар и идеологически чиста, е административно неуместна. Тя служи като политическо оръжие. Кметът експлоатира съществуващите легитимни педагогически резерви към комерсиализацията и чуждия произход на Хелоуин и я трансформира от дебат за педагогическия подход в битка за национално оцеляване. Комплексното интегриране на чужди обичаи, което е неизбежна част от глобализацията, е сведено до прост морален избор: „родолюбие срещу чуждопоклонничество.“ Това опростяване прави последващата административна забрана да изглежда като необходим, морален механизъм за самозащита.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), правомощията на кмета са строго дефинирани, най-вече в чл. 44, ал.1 кметът има право да издава заповеди за опазване на обществения ред, организиране на общински събития или управление на общинската собственост. Няма правно основание, което да дава право на кмет да забранява културни или учебни дейности въз основа на своята лична идеологическа или морална преценка, особено когато тези дейности не застрашават обществения ред или сигурността.

Забраната представлява и пряка административна намеса в правомощията на образователните ръководители. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), директорите и педагогическите съвети са компетентни да решават въпросите, свързани с извънкласните дейности, празничния календар и учебно-възпитателния процес. Заповедта на кмета ефективно лишава училищните институции от тяхната педагогическа автономия.

Разширяването на забраната върху читалищата е дори по-сериозен акт на самоуправство. Читалищата, като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и автономни културни институции, се ползват с висока степен на самоуправление. Те не са пряко подчинени на общинската администрация по отношение на своето културно-просветно съдържание, което е регламентирано от Закона за читалищата. Забраната на Хелоуин в читалищата засяга гражданската инициатива и културния плурализъм. Това е опит за налагане на културен монопол чрез изпълнителната власт, което е несъвместимо с демократичните принципи. В случай че кметът може да диктува кои културни дейности са допустими в автономни, публично субсидирани културни институции, концепцията за местно самоуправление преминава в идеологически авторитаризъм. Често финансовата зависимост на тези институции от общината се експлоатира, за да се наложи културно съответствие. Подобен административен акт би следвало да бъде отменен при съдебно оспорване поради липса на материална и териториална компетентност на кмета.

Заповедта, макар и облечена във формата на административен акт, по същество

представлява политически манифест,

който използва административния апарат за постигане на културни и идеологически цели. Налице е ясно административно надхвърляне на власт, като се дефинират „наши“ и „чужди“ обичаи като задължителна общинска политика, за което няма законово основание.

Трябва да се признае, че съществуват известни опасения в българското педагогическо общество относно агресивната комерсиализация и често повърхностния характер на празнуването на Хелоуин в образователната среда. Въпреки това, проблемът на административното решение се крие в метода: вместо да стимулира диалог в училищата за постигане на баланс между местните и глобалните празници, кметът налага забрани.

Истинското образование по родолюбие трябва да включва критическо мислене и обсъждане на културния приток. Една пълна забрана лишава учителите и учениците от възможността за конструктивно обсъждане на културните феномени и тяхното място в българския контекст. С налагането на забраната, преподаването на родолюбие се свежда до принудително съответствие с общинската идеология, а не до осъзнато възпитание.

Заповедта на кмета Симеонов предизвика широк национален медиен отзвук и коментари. Този медиен шум автоматично утвърждава кмета като „защитник на българщината“ или „пазител на морала“ – изключително ценен политически актив, който е придобит при ниски финансови и административни разходи. Ефектът е двоен: кметът печели подкрепата на консервативния електорат и на всички, които имат резерви към глобализма.

От друга страна, генерирането на културен конфликт

служи и за отклоняване на вниманието

от по-прозаични, но трудни за решаване местни проблеми, като инфраструктура, общински дългове или безработица. Символичните жестове, като забраната на празник, са по-лесни за изпълнение и носят по-бърза политическа възвръщаемост от същинските подобрения в политиката. Този маньовър е класическа политическа дистракция. Самата полемика, независимо от правния изход, работи за политическата програма на кмета, като насочва обществената енергия към високоемоционална символична кауза.

Казусът Елин Пелин служи като важен урок за границите на местната власт в България. Насърчаването на Деня на народните будители – с впечатляващо организираното факелно шествие, което обединява общността – е похвално и ефективно. Родолюбието е кауза, която трябва да се подкрепя и насърчава, но не и да се налага чрез забрани.

В крайна сметка, административната самоувереност на кметовете, които се взимат насериозно, води до нелегитимни решения. Те заменят разумното, ефективно управление с политически мотивирани символични действия. Истинската сила на местната власт не се изразява в способността да налага забрани, а в умението да подкрепя, организира и да осигурява благоприятна среда за развитие на автономните културни и образователни институции. Административните актове трябва да се основават на закона и на нуждите на обществения ред, а не на идеологически противопоставяния.