Избраха съдия Красимир Комсалов за административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Съдийската колегия на ВСС избра с 8 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Красимир Комсалов за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик.

Той има над 25 години юридически стаж. Професионалната му кариера започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик в периода 01.11.1999 г . – 01.03.2000 г., след което е младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик до 03.09.2001 г., когато встъпва в длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик. От 15.11.2022 г. и към момента е съдия в Окръжен съд – Пазарджик.

Като своя основна цел съдия Комсалов постави повишаването на доверието в съдебната система чрез предоставяне на качествено правосъдие в кратки срокове, отговарящо на очакванията на обществото за справедливост. Негови приоритети са също отстояването на съдийската независимост, демократичното вземане на управленски решения и засилването на ролята на общото събрание, като съвместно се обсъждат проблеми и добри практики, включително въпросът за обосноваността на отводите на съдиите.

Въпроси към кандидата поставиха Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд и Драгомир Кояджиков – член на ВСС, които поискаха информация за взаимоотношенията в колектива и приложението на съдийското самоуправление, как ще формира ръководния си екип във връзка с проблеми в Районен съд – Панагюрище и други.

Подкрепа за съдия Комсалов заявиха Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и Драгомир Кояджиков – член на ВСС.

При гласуването Галина Захариева не подкрепи кандидатурата на Комсалов с мотива, че по-голямата част съдиите в Общото събрание са изказали резерви за кандидарута му, а съдийското самоупрявлението не е празна дума, казя тя. Против гласува и съдия Атанаска Дишева.