Председателят на ВКС призова хабилитираните преподаватели да се включват в комисиите за конкурсите в съдилищата

Председателят на ВКС представи пред Съдийската колегия на ВСС съдържанието на писмо, изпратено до хабилитираните преподаватели с призив да не се отвеждат от комисиите за конкурсите в съдилищата

В проведеното на 28.10.2025 г. заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Галина Захарова оповести съдържанието на писмо, изпратено от нея до деканите на юридическите факултети и хабилитираните преподаватели, с което ги призовава отново да се включат в конкурсните комисии за съдии, за да не се блокира съдебната система поради невъзможност да се осигури попълването на съответните съдилища с необходимите магистрати, които да правораздават.

Захарова се обръщае лично към доц. д-р Венцислав Петров и изразява съжаление за случилота с конкурса за търговските отделения на апелативните съдилища, като го увери, че съдиите във ВКС изключително ценят неговите правни познания в съответната област и имат преки и непосредствени впечатления от неговия професионализъм от държавните изпити по гражданскоправни науки, в които участват и съдии от Върховния касационен съд.

Пълният текст на писмото:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДЕКАНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

Ролята на хабилитираните преподаватели като членове на конкурсните комисии по конкурсите за съдии, провеждани от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, е изключително значима и то не само поради изричното ѝ законово регламентиране. Учените по правни науки са всъщност своеобразната „гражданска квота“, представителите на обществото, външният поглед в комисиите. Преподавателите с професионализма си, с почтеността си, дори с мъдростта си допринасят за компетентната, справедлива и законосъобразна дейност на конкурсните комисии.

Уверявам Ви, че съдиите и членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) осъзнават тази важна функция на хабилитираните учени по правни науки и ценят техния професионален авторитет. В свое публично становище съдиите от Върховния касационен съд също изразиха категоричното си разбиране, че щом е придобита по съответния законов ред и е зачетена от съответното висше училище, компетентността на учения като хабилитирано лице не може да бъде оспорвана.

Съдийската колегия на ВСС преодоля инцидентното си произнасяне в заседанието на 24.09.2024 г. относно специализацията по търговско право на високо уважавани учени, включени от висшите училища в списъците с хабилитирани лица по правни науки по съответната материя. С решението си по т. 31 от протокол № 22 от 08.07.2025 г. Съдийската колегия на ВСС одобри изцяло поименния списък на предложените от университетите хабилитирани учени по правни науки от съответната материя, препотвърждавайки увереността си в професионалната компетентност на изключително ценени преподаватели и утвърдени имена в научните среди.

Призовавам Ви, уважаеми колеги, отново да се включите в конкурсните комисии за съдии, за да не се блокира съдебната система поради невъзможност да се осигури попълването на съответните съдилища с необходимите магистрати, които да правораздават.

С уважение,

ГАЛИНА ЗАХАРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ