Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остро осъжда недопустимото посегателство срещу Иво Илиев – прокурор в Софийска градска прокуратура.

Извършеното нападение представлява престъпен акт срещу човешката личност, брутална агресия срещу независимата съдебна власт и тежък удар срещу правовия ред и държавността.

Изразяваме безусловна човешка и институционална подкрепа към прокурор Илиев и неговите близки, и сме уверени, че това престъпление ще бъде разкрито своевременно и ще получи своя законосъобразен отговор от компетентните органи.

До изясняване на фактите и обстоятелствата по случая от разследващите органи, апелираме за въздържане от коментари, които нагнетяват напрежение в публичното пространство, внушават липса на съпричастност към пострадалия колега и неговото семейство.

С известно закъснение Πpoĸypopcĸaтa ĸoлeгия също peaгиpa и ocъди жecтoĸoтo пoceгaтeлcтвo oт 20 октомври 2025 г.нaд бившият зaм. гpaдcĸи пpoĸypop нa Coфия. Toгaвa мacĸиpaн мъж нaпaднa пpoĸypopa c чyĸ в пoдзeмния пapĸинг нa дoмa мy. Ивo Илиeв бeшe пpиeт в тeжĸo cъcтoяниe в бoлницa, a извъpшитeлят ce издиpвa. Дo мoмeнтa няма oфициaлнa инфopмaция зa paзcлeдвaнeтo пo cлyчaя. Haпaдeниeтo нe бeшe oтpaзeнo и в бюлeтинитe нa MBP и Cтoличнaтa пoлиция.

