СГС решава мярката за неотклонение на Станимир Хасърджиев, бивш директор на пациентска организация

До тук се е стигна, след като 20-годишно момче подаде сигнал, че е държано по принуда от четирима души в апартамент в столичния квартал „Дианабад“. Освен д-р Хасърджиев в компанията са актьорът Росен Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския легион.

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър „София” Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“, заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала. И допълни, че според него „измислените показания“ са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. „Три години бавят делото срещу него„, каза още обвиняемият.

Другият задържан по случая – Росен Белов, който беше пуснат под домашен арест на първа инстанция, пристигна в Съдебната палата, но отказа коментар.

Гледането на мярката беше отложено с един час, тъй като на адреса му не беше открит третият задържан, който също беше пуснат под домашен арест на първа инстанция – гръцкият модел Анастасиос Михаилидис. Той не се укрива, но е на нов адрес. А призовката трябва да му бъде изпратена своевременно и по законовия ред, за да може да се проведе съдебното заседание, писа Нова тв.

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.

„Знаехме, че д-р Хасърджиев има лични проблеми. От много време се опитвахме да му помогнем. Но той не желаеше да потърси психологическа или каквато и да е помощ. Постепенно абдикира от работата в организацията, не отговаряше на телефона си“.

Това разказа пред БНР Владислава Цолова, бивш председател на УС на Националната пациентска организация, след като д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие.

Тя отбеляза, че д-р Хасърджиев е помогнал на много хора: „Виждали сме го в друга роля“.

Цолова разчита, че разследващите органи ще си свършат работата. Същото очаква и Радослав Стоянов, който е експерт по човешки права:

„Централният въпрос е да се установи каква е истината и каква е вината. Само съдът може да го направи. Както господин Хасърджиев и господин Белов, така и другите двама мъже все още не са осъдени, те са обвиняеми. Вниманието, което се насочва към този случай, е свързано с това, че става въпрос за петима мъже и евентуално сексуално насилие от мъже към мъж. Това е по-рядко срещано. Като изключим това, в случая няма нищо по-специално. Но тук има една свръх активност от страна на някои медии, които търсят скандалното„.

Той допуска, че има риск този случай да се използва за дискредитиране на ЛГБТ общността.

„И за свръх наказуемост от страна на обществото спрямо нея“. Стоянов коментира и позицията, с която излезе Съюзът на българските артисти по темата.

„Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот. Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор„, казаха от съсловната организация.

„Излизането на СБА с позиция точно в този момент отново експлоатира хомофобията“, смята Стоянов.

Той е убеде, че ситуацията не може да бъде повод да се иска оставката на министъра на културата.

„Той по никакъв начин не е съпричастен на това, което се е случило“.