Народното събрание с нов председател – Рая Назарян от ГЕРБ зае мястото на Наталия Киселова

Рая Назарян, номинирана от парламентарната група ГЕРБ-СДС, беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание. Тя получи подкрепата на 129 народни представители, 77 бяха „против“, 14 се въздържаха.

В началото на днешното пленарно заседание, след откриването му, Наталия Киселова („БСП-Обединена левица“) обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от поста.

„Днес се оттеглям и показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към управлението. За мен беше чест!“ С тези думи досегашният председател на парламента Наталия Киселова обяви, че се оттегля от поста си.

Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание. В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Напротив, дължим – на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права„, обяви Наталия Киселова, след като откри днешното пленарно заседание.

На въпрос дали би останала депутат, ако не продължи като председател на Народното събрание, преди дни Киселова отговори, че не вижда причина да не го направи.

Възраждане“ издигнаха за поста Цончо Ганев, зам.-председател на 51-вия парламент. За него гласуваха четирима, против – 118, въздържаха се 62 депутати.

Киселова беше избрана за председател на парламента на 6 декември миналата година със 140 гласа „за“. Днес при гласуването на изборните правила за председател на Народното събрание председателят на групата на „БСП – Обединена левица“ Драгомир Стойнев заяви, че няма да има предсрочни избори, защото БСП поема тежкото решение да осигури стабилност.

„Да, ще платим цена, но тази цена ще е партийна, а не национална. „БСП – Обединена левица“ вече търпи критики от членове и симпатизанти, но пак ще попитам – кое е по-важно, уважаеми колеги, държавата или партийният интерес?„, коментира той.

Костадин Костадинов от „Възраждане“ определи решението на БСП като предателство.

„В момента виждаме как ДПС през ГЕРБ взема на рейд отново тази позиция, овладява поредната важна позиция в държавата, като същевременно това става с ръкоплясканията на БСП, които поне формално до днес сутринта притежаваха тази позиция и предадоха собствения си председател“, коментира той.

Божидар Божанов от ПП-ДБ заяви, че преформатирането не се е случило.

„Само Киселова си тръгва, но кръговете остават, концесиите остават. И днес дебатът е не толкова за избор на нов председател и за процедурни правила, а за това дали ни е нужна тази коалиция на концесиите„, каза той.

След гласуването Рая Назарян пое ръководството на заседанието.

Преди това за по-малко от два часа ГЕРБ и „Има такъв народ“ написаха и внесоха в парламента процедурните правила за избор на нов председател на Народното събрание.

Вчера председателят на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов обяви, че е взето решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Всички партньори в управлението са били съгласни за ротация на председателското място в парламента.

Управляващите не разкриха след колко време ще бъде извършена ротацията, но по предварителна информация срокът за смяна ще бъде през 10 месеца.

Рая Назарян е родена е на 16 септември 1985 г. във Варна. Средното си образование завършва във варненската Хуманитарна гимназия „Константин Преславски“ и „Право“ в Университета за национално и световно стопанство.

Назарян е адвокат с повече от 12 години юридически стаж, от които десет – като адвокат със специалност в областта на облигационното, вещното, застрахователното, семейното и наследствено право и свързания с това богат процесуален опит по търговски, граждански и административни съдопроизводства пред българския съд. Специалист по медиация и извънсъдебно уреждане на правни спорове.

Член на Софийската адвокатска колегия, съдружник и съучредител на Адвокатско дружество.

Депутат е в 48-ото, 49-ото, 50-ото и настоящето Народно събрание.