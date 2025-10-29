Правителството възложи подбор на трима кандидати за европейски прокурор от България

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Правителството възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде Комисия по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от България, която да предложи три кандидатури, съобщи БНР.

Номинираните кандидати трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение.

Освен това те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела.

Според днешното решение на Министерския съвет комисията по подбора ще бъде от седем членове: двама представители на Министерството на правосъдието (единият от които – ръководител), двама представители на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, двама представители на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и един представител на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (Катедра „Наказателноправни науки“).

Подборът ще премине през два етапа – проверка за допустимост на кандидатите и публично изслушване на допуснатите кандидати.

В началото на 2026 г. Комитетът по подбора ще проведе изслушванията на кандидатите, посочени от държавите, след което кандидатурите ще бъдат представени на Съвета. Той трябва да вземе решение за назначаването на един кандидат от България преди юли 2026 г.

След приключването на подбора министърът на правосъдието ще внесе за одобрение от Министерския съвет излъчените от комисията номинации.

Европейската прокуратура, която е със седалище в Люксембург, започна работата си на 1 юни 2021 г.

В момента в нея участват 24 държави членки, всяка от които с по един европейски прокурор. Европрокуратурата се ръководи от европейски главен прокурор, като постът в момента се заема от румънката Лаура Кьовеши.

Нейният 7-годишен мандат изтича на 31 октомври 2026 г. и вече тече процедурата за търсенето и на нейния приемник.