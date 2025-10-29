Сарафов мълчал за нападението с чук на прокурор Иво Илиев по молба на семейството и в интерес на разследването

Това е знак към магистратите да се съобразявят с мафията, а не със служебния си дълг, коментира съдия Цариградска

Прокурорът Иво Илиев, който беше нападнат и удрян с чук, продължава да се лекува от нанесените травми. Това съобщи членът на управителния съвет на Асоциацията на прокурорите Димитър Костов в предаването „Тази сутрин“ по Би Ти Ви.

Според Костов както прокурори, така и съдии се чувстват атакувани по нашумели дела от политици и това води до агресия в цялото общество, както и до нападения срещу прокурори.

Той припомни, че Асоциацията на прокурорите е изразила отношението си по случая в нападнатия прокурор, но отказа да коментира мълчанието по темата на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

В предаването се получи позиция от главния прокурор, в която Борислав Сарафов коментира, че е запазил мълчание по молба на семейството на прокурор Илиев, както и в името на разследването.

В ефир беше прочетен и призив , изпратен от Веселин Иванов, директор на службата за комуникации в ПРБ, в който се указваше на журналисите да спазват жуналистическата етика и да не правят неверни внушеиня.

Журналистката Мария Цънцарова прочете призива и обобщи, че в предаването не се правят внушения, а се твърди единствено верният факт, че няма изявление от Сарафов.

Става дума за същия служител на ПРБ, за който Сарафов като встъпи в длъжност и.ф. главен прокурор заяви, че дирекцията на Веселин Иванов е пишела анонимни статии и ги е давала на „наши“ медиите за публикуване, за да се образуват досъдебни производства.

Веселин Иванов остана директора на пресслужбата но ПРБ и при Сарафов, а съдия Владислава Цариградска обяви, че именно Иванов и е пратил хабер

„да се кротне“

Ако бъдат разплетени случаите на „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“, ще последва ефекта на доминото

Мълчанието на ръководството на прокуратурата за опита за убийство на бившия зам.-градски прокурор Иво Илиев е крайно притеснително, коментира Царградска в предаването „(О)позиция“ на „Сега“.

Тя припомни, че Борислав Сарафов, „който все още претендира да може да изпълнява функциите на главен прокурор, мълчи“, макар че по доста по-незначителни теми, „особено бранейки собствения си статут, той заема много дръзки и крайни позиции“.

Цариградска посочи още, че не помни подобно тежко посегателство след убийството на прокурора Никола Колев през 2002 г. „От тогава толкова дръзко посегателство не е имало срещу прокурор, по толкова флагрантен и ужасяващ за всички останали начин„, посочи тя.

Допълни, че знае от колеги магистрати, че е имало събрание на градската прокуратура по някакъв повод и дори в най-тесен колегиален кръг не е коментирано посегателството срещу Илиев.

„Мълчанието на институциите отправя много ясно послание към всички останали магистрати, каза съдиата: „Вие трябва да се съобразявате с мафията, а не със служебния си дълг !“

Причината да не разберем и да няма развитие по тези дела („Осемте джуджета“, „Нотариуса“) е, че в дейността на тези престъпни групи са намесени много и от най-висшия ешелон магистрати“, посочи още Цариградска.

Според нея „ако тръгне разкриване на тези два популярни случая, това ще има ефекта на доминото и ще доведе до прочистване на системата от най-гнилите й ябълки“.

Има почтени доблестни прокурори, но когато няма кой да ги защити, те правят самосъхранителен избор, смята още Цариградска.

„Ако Висшият съдебен съвет не слугуваше на политиците, Сарафов щеше да е там, където му е мястото – в юридическото небитие„, заключи Цалиградска.