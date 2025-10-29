Андрей Янкулов: за някои цитати по „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“, които не трябва да се забравят

Колегата от Районна прокуратура Пловдив, който беше хвърлен в ефира на сутрешния блок на бТВ да се обяснява от името на прокуратурата, за това си геройство в защита на пагона заслужава да бъде повишен поне до Апелативна прокуратура.

Обаче когато смело казва, че историите с мрежите на Петьо Еврото и Мартин Нотариуса се „политизират“ и „преекспонират“, трябва да е наясно, че тук мнението му се различава от това на най-върховния му началник.

Според Борислав Сарафов това са много сериозни кръгове за влияние, след като при тях „пред скоби“ излиза името на цял бивш главен прокурор.

Долните цитати трябва да се поставят на входовете на съдебните палати да си ги четат колегите всяка сутрин като отиват на работа, че иначе ги забравят :

„Тогава, преди 3 години, още се опитвах да поддържам нормални, човешки отношения. Иван Гешев искаше да се видим и трябваше там в този ресторант „Осемте джуджета“ да го направим. Той не дойде. Подозирам всичко е направено с тази цел, да бъда заснет“ – Борислав Сарафов, 2023 г.

И още:

„Казусът „Осемте джуджета“ е изключително грозна, груба и безпардонна употреба на специализираната прокуратура, която е използвана за разчистване на сметки“,

„Изясняването на този казус е ключов залог за бъдещото нормално функциониране на прокуратурата. Аз ще направя всичко, за да се изясни всичко по законен начин, включително за активизиране на наказателна отговорност срещу замесените лица“,

„Прокуратурата не може да продължи без този казус да бъде разчистен по обективен начин“ – Борислав Сарафов, 2023 г.

„Името на бившия главен прокурор Иван Гешев излиза пред скоби и пред кръга, действал около бившия следовател Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, и около убития Мартин Божанов, по прякор Нотариуса“ – Борислав Сарафов, 2024 г. ( Фейсбук)