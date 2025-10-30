Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се подписа за оставката на Антон Славчев, шеф на КПК

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Пеевски с охрана в пармента

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се е подписа в подписката, инициирана от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), с искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев.

Преди да занесе папката на Борисов, депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев каза от трибуната в НС.

„Имаме много рядко събитие – господин Борисов е в залата. А г-н Борисов обеща да подкрепи оставката на господин Славчев от Комисията за противодействие на корупцията. Аз вярвам, че господин Борисов винаги -и разчитам на мъжката му дума, когато е казал, че ще подкрепи оставката на господин Славчев, да го направи. Ще му я дам да подпише. Идвам да подпише, да свърши малко работа“.

По-късно Мирчев потърси съдействие от председателя на НС Рая Назарян да осигури безпрепятствен достъп на депутатите в сградата на парламента, тъй като пред кабинета на лидера на „ДПС- Ново начало“ Делян Пеевски имало охрана и тя пречела на свободното движение на народните представители.

От трибуната той се оплака, че депутатите не могат да стигат безпрепятствено до работното си място в пленарната зала заради охраната на Делян Пеевски. „В периметъра на кабинет 222 има известни затруднения. В момента, в който един депутат пристига там, охраната от НСО – 4 – 5 души, застават пред вратата и нашите колеги народни представители не могат да минават“, заяви Мирчев. Той добави, че тази сутрин това се е случило за пореден път. Мирчев призова председателя на парламента Рая Назарян да предприеме мерки, „за да не се случи инцидент“. „Очевидно голямото „Д“ е изключително ценно, не знам от какво го е страх, да не би някой да го набие, да не би нещо друго да му се случи“, коментира Мирчев от трибуната. „Няма друг такъв народен представител, заради когото да се блокират цели коридори“ в Народното събрание, заключи Мирчев . Назарян обеща да провери случая.

По късно със със 125 гласа „за“ управляващите от ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и ДПС приеха правилата за назначаване на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ и с това беше открита и процедурата за избор на шеф на службата.

След промените в закона и отхвърленото вето на президента Румен Радев правителството ще има седмица, за да номинира кандидатите, след което мнозинството в пленарна зала ще избере ръководител на ДАНС.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов прогнозира пред журналисти в парламента, че кандидатите за поста могат да са двама – и.ф. председателят на антикорупционната комисия Антон Славчев или и.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев. Заради отказа на президента да издаде указ за назначаването на Денев се стигна до промените в законите за службите.