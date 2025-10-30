МП стартира процедура за избор на комисия за правоспособност на вещите лица, които изготвят автотехнически експертизи  

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Министерство на правосъдието стартира процедура по избор на членове на комисията, която извънредно през януари 2026 г. за първи път ще проведе изпит за признаване на правоспособност на вещите лица в областта на съдебните автотехнически експертизи.

За целта до висшите училища и научните организации в страната е изготвена покана да изпратят до края на месец декември 2025 г. предложения за включване в списъците на лицата, които може да участват в изпитната комисия. Те трябва да отговарят на следните условия: да заемат или да са заемали академична длъжност „доцент“ или „професор“, или преподаватели във висши училища, научни организации или Българската академия на науките в съответната научна област. Също така в комисията могат да участват лица с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко 10 години стаж в съответната научна област.

На 24 октомври в „Държавен вестник“ беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (в сила от 1 ноември 2025 г.). С нея се въвежда полагане на изпит за признаване на правоспособност на вещите лица в областта на съдебните автотехнически експертизи. Изпитът ще се провежда два пъти в годината – през месец март и през месец септември по утвърден от министъра на правосъдието тематичен конспект.

Предвижда се през месец януари 2026 г. да се проведе извънреден изпит за придобиване на правоспособност за специалистите, които желаят да им се признае правоспособност, утвърдени за вещи лица в областта на съдебните автотехнически експертизи до влизане в сила на наредбата. Кандидатите за участие в изпита следва до края на месец ноември да подадат до министъра на правосъдието заявление по образец съгласно приложение № 1а от Наредбата и приложенията към него.

До края на месец декември за извънредния изпит може да се правят предложения от факултетните съвети на висшите училища или съответстващите им звена в научните организации, както и лично от кандидатите, за включването им в списъците на лицата, които може да участват в изпитната комисия.