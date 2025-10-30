Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителeн акт срещу трима за имотни измами и вреди за 120 000 лева

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу трима мъже за имотни измами, при които е причинена вреда в особено големи размери, съобщиха оттам.

Двама от тях (Г.И. и А.П.) при условията на продължавано престъпление с 2 деяния с користна цел са въвели в заблуждение различни лица, че са упълномощени да продават имоти в „Студентски град“.

Като използвали два неистински официални документа ( решения на общинска служба „Земеделие“ за възстановяване на имоти за наследници и на един частен документ – договор за покупко-продажба от 1956 година) тримата (Г.И., А.П. и Г.М.) успели да придобият отразена в кадастралните карти и регистри собственост върху недвижими имоти в местността „Убреща“, ж.к. „Студентски град“ с обща площ около 2000 кв. м.

След се сдобили със скици на имотите, в които името на мним собственик било вписано в кадастралната карта. Трите обвинени лица са използвали многократно пред различни служби неистинските документи. Чрез въпросните документи те измамили множество лица, че трети лица са реалните собственици на имота и могат да го продават.

По този начин обвиняемите нанесли имотна вреда на две лица в особено големи размери, а именно 120 000 лева.

Г. И. и А. П. са обвинени за осъществяването в съучастие на шест отделни престъпни посегателства, а Г.М. – на две отделни документни престъпления с цел имотна облага. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи.

Предстои делото да започне в Софийски районен съд.