Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителeн акт срещу трима за имотни измами и вреди за 120 000 лева

Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителeн акт срещу трима за имотни измами и вреди за 120 000 лева

30.10.2025 Законът

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу трима мъже за имотни измами, при които е причинена вреда в особено големи размери, съобщиха оттам.

Двама от тях (Г.И. и А.П.)  при условията на продължавано престъпление с 2 деяния с користна цел са въвели в заблуждение различни лица, че са упълномощени да продават имоти в „Студентски град“.

Като  използвали  два неистински официални документа ( решения на общинска служба „Земеделие“ за възстановяване на имоти за наследници и на един частен документ – договор за покупко-продажба от 1956 година)  тримата (Г.И., А.П. и Г.М.)   успели да придобият отразена в кадастралните карти и регистри  собственост върху недвижими имоти в местността „Убреща“, ж.к. „Студентски град“  с обща площ около 2000  кв. м.

След   се сдобили със скици на имотите, в които името на мним собственик било вписано в кадастралната карта.  Трите обвинени лица са използвали многократно пред различни служби неистинските документи.   Чрез въпросните документи те  измамили  множество лица, че трети лица са реалните собственици на имота и могат да го продават.

По този начин обвиняемите нанесли имотна вреда на две лица в особено големи размери, а именно 120 000 лева.

Г. И. и А. П. са обвинени за осъществяването в съучастие на шест отделни престъпни посегателства, а Г.М. – на две отделни документни престъпления с цел имотна облага. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи.

Предстои делото да започне в Софийски районен съд.

 

 

 

About De Fakto

