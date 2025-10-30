Share Facebook

Мнозинството в парламента отхвърли ветото на президента върху промените в законите за държавните агенции „Разузнаване“ и „Технически операции“. За повторното им приемане гласуваха депутатите от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, БСП, ИТН и нечленуващите в парламентарни групи.

От опозиционните формации се обявиха против.

Промените предвиждат Народното събрание да избира ръководителите на службите и отменят досегашния режим президентът да ги назначава с указ по предложение на правителството.

От опозицията оспориха промените в двата закона с аргумента, че така се дава зелена светлина за политическо вмешателство в дейността на службите за сигурност и се нарушава конституционното изискване за баланс между институциите.

Атанас Атанасов от „Демократична България“ изтъкна:

„След като промените водят към това политическото мнозинство в парламента да избира тези ръководители, това дава възможност и отваря врата за политическа злоупотреба с тези служби. Аз не споделям идеологическите убеждения на този президент, само че тук става въпрос за така наречения принцип на споделената отговорност между изпълнителната власт и държавния глава“.

Николай Радулов от МЕЧ допълни: „Още повече че зад това мнозинство, или как да го кажа – пред него, си личи ясно фигура на Делян Пеевски“.

От „Възраждане“ предупредиха, че ще сезират Конституционния съд за противоконституционност на измененията, а от „Има такъв народ“ защитиха отнемането на правомощия от президента с аргумента, че Конституцията е дала право на парламента да преценява кои държавни служители може да бъдат назначавани от държавния глава.

B мoтивитe cи дъpжaвният глaвa пocoчи, чe c измeнeниятa нa дoceгaшния мexaнизъм зa нaзнaчaвaнe и ocвoбoждaвaнe нa пpeдceдaтeлите ce нapyшaвa гapaнциятa зa oбeĸтивнocт, нeзaвиcимocт и липca нa пoлитичecĸo влияниe пpи избopa нa pъĸoвoдитeл нa външнoтo paзyзнaвaнe. C пpoмeнитe в зaĸoнa пoeмaнeтo и пpeĸpaтявaнeтo нa пълнoмoщиятa нa пpeдceдaтeлите щe бъдe зaвиcимo oт мoмeнтни пoлитичecĸи интepecи в пapлaмeнтa, ĸoeтo нe e в интepec нa нaциoнaлнaтa cигypнocт, пocoчи пpeзидeнтът.