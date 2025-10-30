„Възраждане“ атакува в КС отнетите правомощия на държавния глава да назначава с указ шефа на ДАНС

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Депутати от „Възраждане“ внесоха жалба в Конституционния съд срещу промените в Закона за ДАНС, с които се отнема правото на президента да назначава с указ ръководителя на службата.

Цялата седмица ветото на държавния глава беше отхвърлено и парламентарното мнозинство прие повторно закона, който предвижда НС да избира председателя на ДАНС по предложение на правителството.

Под искането за обявяване на противоконституционност са се подписали 59 народни представители.

Пред БНР депутатът Петър Петров обясни:

„Считаме, че този закон, който беше приет, е противоконституционен, противоречи на принципа на разделението на властите, на ролята на президентската институция като балансьор другите власти. Като благодарим на тримата подписали от „Продължаваме промяната“ и общо 13 подписали от АПС и „Величие“. Разбира се, цялата парламентарна група на „Величие“ – 10 подписа. Заедно с това, както обявихме в момента, изготвяме още три искания до Конституционния съд. Отново ще ги търсим партиите, които се определят като опозиционни, ще ги потърсим за необходимите поне 48 подписа на народни представители“.

От „Възраждане“ ще атакуват приетите днес процедурни правила за избор на председател на ДАНС, както и законите за държавните агенции „Разузнаване“ и „Технически операции“, които съдържат идентични промени.

Очкава се президентството също да атакува промените и в трите закона, приети от управляващата коалецея плюс ДПС – „Ново начало“