Докато е в ареста, кметът на Варна Благомир Коцев спечели дело за отнети правомощия от Общинския съвет

Кметът на Варна Благомир Коцев, на когото днес се очаква Софийска градска прокуратура да предяви материали от разследването по чутовното обвинение*, спечели дело срещу промени в наредбата за поставяне на преместваеми обекти в града, извършени от Общинския съвет.

Това следва от решение на Административен съд – Варна, който отменя като незаконосъобразни осем нови разпореди, приети в нарушенние на закона.

През март Общинският съвет във Варна прие промени в наредбата, която урежда условията и реда за разполагане на преместваеми обекти в града. Измененията бяха предложени от зам.-председателя на ОбС Николай Костадинов и председателя на комисията по „Туризъм, търговия и рекламна дейност“ Галина Иванчева.

Според старата наредба схемите за поставяне на преместваеми обекти се одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на Варна. В нея участват четирима общински съветници, определени от председателя на местния парламент, и трима служители от общинската администрация, посочени от кмета. Според направените промени от Общинския съвет, няма нужда от издаване на заповед от кмета по отношение сформиране на общия състав на комисията.

По жалбата на Благомир Коцев Административен съд – Варна пунктуално разглежда извършените промени и първо установява, че в една от тях липсват мотиви, а с това е засегнато правото на заинтересованите лица да вземат отношение или да ги оспорят.

Мотивите не са самоцел

„Разгласяването на проекта и мотивите към него е начинът, чрез който принципът за откритост и съгласуваност, заложен в чл. 26, ал. 1 от ЗНА, намира част от своето проявление спрямо засегнатите лица и за чието спазване следва да следи на първо място органа, в чиито правомощия е да приеме или не дадения проект. В тази връзка, нарушението по чл.28 ал.2 е довело и до неспазване изискването по чл.26, ал.2 от ЗНА и се явява съществено, тъй като последното обезпечава правото на участие на заинтересованите лица, чието упражняване винаги би могло да доведе до друг изход от провежданото административно производство, а както е посочено в „Предварителната оценка на въздействието“ заинтересовани страни по измененията са: „.гражданите, физическите и юридически лица на територията на Община Варна, собственици и ползватели на преместваеми обекти, както и Община Варна и Общински съвет – Варна“, т.е. не малка група лица.“

Според законовата процедура и съдебната практика на ВАС, “ мотивите следва да дават представа как е формирана волята на вносителя на акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така че последните да могат да разберат фактите и причините, накарали вносителя на акта да възприеме съответния вариант на уредба на засягащите се с правилника отношения“.

Изискването за мотиви не е самоцелно, отбелязва съдът и посочва, че във връзка с разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА, компетентният орган – ОбС – Варна е следвало да откаже обсъждане на внесения проект за изменение разпоредбата на чл.30 от Наредбата по чл.56 от ЗУТ.

В хода на производството, ответникът е изложил писмени бележки за причините, довери до промените, на което съдт отговаря, че мотиви, изложени едва в хода на съдебното производство не може да санират допуснатите нарушения на процедурата по отношение на този текст, решава съдът.

„Предвид горното, съдът намира, че разпоредбата на чл.30 от Наредбата е приета при допуснато съществени процесуални нарушения, обуславящи незаконосъобразност само на това основание“, отбелязва съдът.

Без заповед на кмета не може да се сформира компетентен орган

По спора за отнетите правомощия на кмета, Административнят съд приема, че общинските съвети са органите, които са овластени да регламентират с подзаконов нормативен акт отношенията, свързани с реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината, включително и в частни имоти ( чл.56 от ЗУТ)

Но не не приема новата норма, според която комисиите не се назначават със заповед на кмета на общината, защото, казва съдът, това води „до липса на правосубектност на комисиите“.

За целите на чл.56 от ЗУТ, без заповед не може да се сформира компетентен орган, е изтъкнато в решението.

“ За държавните и общинските структури създаването на комисии по правило става със заповед или решение на съответния ръководител. Примерите за това са много – чл.210 от ЗУТ, чл.6, ал.7 от ЗУТ, чл.50 от ЗАдм, чл.138а ал.3 от ЗВодите, чл.249 ал.11 от ЗМВР и др.

Не намират опора в закона съображенията на вносителите на предложението, че издаването на заповед от кмета на общината води до неравнопоставеност на органите, както и че отсъствието на такава заповед ще доведе до оптимизиране работата на комисиите. „Заповедта ще има функцията на учредителен акт, тъй като ще определи точния състав, целите и обхвата на комисията, нейния мандат, какви правомощия ще има същата и съответно какви задължения.

Доколкото именно в наредбата, е предвидено, че разрешенията за поставяне на ПО се издават от кмета на общината, а обектите по чл.56 ал.1 от ЗУТ също се премахват със заповед на кмета на общината (чл.57а, ал.3 от ЗУТ), то логично е именно този орган да конституира със заповед комисиите, които изготвят и съгласуват схемите за разполагане на преместваеми обекти.

С тези съображения съдът намира жалбата на кмета Благомир Коцев за основателна.

В заключение обобщава, че: “ При приемане на разпоредбата на чл.30 от Наредбата по чл.56 от ЗУТ е допуснато съществено процесуално нарушение, а нормите на чл.27 ал.1, чл.28, чл.29, чл.32 ал.1, чл.38 ал.3, чл.49 ал.1, чл.50 ал.1 от същата са приети при неправилно приложение на материалния закон. Поради това цитираните разпоредба, както и § 8 нов, който е функция от измененията, се явяват незаконосъобразни и следва де се отменят.

Като отменя общо осем нови разпоредби от наредба, съдът осъжда Общинският съвет – Варна е осъден да заплати 100 лв на Община Варна за юрисконсултско възнаграждение от 100 лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

При липса на касационни жалби или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи от ответника по реда предвиден в чл.78, ал.3 от АПК , според който административни актове на общинските съвети се оповестяват чрез местните печатни издания или по друг подходящ начин.

* Очаква се финал на разследването срещу Благомир Коцев

Днес се очаква прокуратурата да предяви и оповести новите обвинения срещу кмета на град Варна. Благомир Коцев той бе арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията. Вече четири месеца се намира в ареста.

Заедно с него бяха арестувани и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Йордан Маринов, а вече и пиарът на обищината Антоанета Петрова. Те са обвинени за участие в престъпно сдружение, а множество детайли по делото определят обвинението като политическо.