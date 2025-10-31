Иван Брегов: Ако има политическа воля, може да бъде отказано предложеното от ВСС увеличение на бюджета

„Съдии, прокурори и следователи трябва да бъдат много добре възнаградени, но първо трябва да им се спрат абонаментите по линия на Пепи Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса“ България е държавата в ЕС, която отделя най-много средства от БВП за правосъдие. Тя е номер едно по разходи за прокурори и прокурорска администрация, а за съдии и съдебна администрация е на пето място. Въпреки статистиката, ВСС иска увеличение за 2026 г., каза пред БНРИван Брегов от Института за пазарна икономика. Тази седмица висшият съдебен съвет (ВСС) поиска почти 1 милиард евро бюджет за съдебната власт през 2026 г., както и увеличение на заплатите на магистратите и служителите с 18%. (повече по – долу)

„Разбира се, че съдиите, прокурорите и следователите трябва да бъдат много добре възнаградени – в това няма нищо лошо, но първо трябва да им се спрат абонаментите по линия на Пепи Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса, защото освен официално платимите възнаграждения от данъците на българските граждани, те получават средства и от тези две линии, които са очевидни“, отбеляза Брегов.:

„Ако не получаваха тези бонуси, които пък влияеха на другите елементи от независимостта – и на вътрешното убеждение, и на имунитета, и на произнасянето само на базата на закона, всичко щеше да е прекрасно“.

Хората в системата познават кои са хората от семейството, но те за да не си навлекат сами по себе си неприятности, правят един невидим щит върху тях и този щит няма от кого да бъде разкъсан – нито от ВСС, който е отговорен да ги накаже дисциплинарно, нито от прокуратурата, която да ги разследва и която е станала жив плет от този щит и тя го пази сама по себе си“, посочи той.

Според него решение на Конституционния съд от 1995 г. развързва ръцете на ВСС от самостоятелност на бюджета да се стигне до пълната му отвързаност от държавния бюджет.

По думите му няма фиксация в този ВСС: „Ако един върховен съдия взима коледни бонуси от порядъка на 70 хил. лв., защо да не прехвърлим фокус натам?„.

В предаването „Преди всички“ Иван Брегов изказа мнението си, че има вариант на ВСС да бъде отказано исканото увеличение, но трябва политическа воля за това.

„Подозрението е, че голяма част от членовете на ВСС са членове на семейството и те са обвързани с тези бонуси по линията на Пепи Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса. Те са някакви хора, които изпълняват поръчки на външни кръгове за влияние отвъд българската държавна власт„, коментира той.

За евентуална процедура за нови членове на ВСС, Брегов очаква тя да се развие „кошмарно“.

Според него трябва „да се въведе гласуване лично, присъствено, тук в София, на всички съдии, прокурори и следователи“.

Бюджет от 1 милиард евро

Висшият съдебен съвет поиска почти 1 млрд евро бюджет за съдебната власт през 2026 г, а заплатите да скочат с 18 на сто от догодина.