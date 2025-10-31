Иван Брегов: Ако има политическа воля, може да бъде отказано предложеното от ВСС увеличение на бюджета

„Съдии, прокурори и следователи трябва да бъдат много добре възнаградени, но първо трябва да им се спрат абонаментите по линия на Пепи Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса“
България е държавата в ЕС, която отделя най-много средства от БВП за правосъдие. Тя е номер едно по разходи за прокурори и прокурорска администрация, а за съдии и съдебна администрация е на пето място.
Въпреки статистиката, ВСС иска увеличение за 2026 г., каза пред БНРИван Брегов от Института за пазарна икономика.
Тази седмица висшият съдебен съвет (ВСС) поиска почти 1 милиард евро бюджет за съдебната власт през 2026 г., както и увеличение на заплатите на магистратите и служителите с 18%. (повече по – долу)
Бюджет от 1 милиард евро
Според Института за пазарна икономика средната месечна заплата в съдебната власт е 8731 лева за магистрати и 3117 лева за служители – според отчет към август 2025 г.
Ако бъде приет предложеният ръст, то месечните възнаграждения за съдии, прокурори и следователи ще скочат средно до над 10 300 лв. Всъщност с надбавките тези заплати вече достигат 10 000 лв. средно.
Междувременно самите членове на ВСС в момента получават около 20 000 лева на месец. При 18 на сто увеличение месечната сума става 23 600 лева. Всеки може да сметне колко пъти тази заплата е по-голяма от средната месечна за страната (2640 лева). Минималната магистратска заплата е свързана по закон със средната в бюджетната сфера.
От ИПИ сочат, че запазването на механизма за 2% клас прослужено време заедно с увеличаване на възнагражденията при повишение в ранг и длъжност, както и други заслуги, изглежда проблематично. Също така е порочна практиката бюджетът да се прави на база щатни бройки, а после спестеното от незаети бройки за се разпределя като бонуси.
Последното увеличение беше през март тази година, когато заплатите в съдебната система се повишиха с 16%.
В проектобюджета най-големи са разходите за персонал.
За 2026 г. са заложени 836 647 400 евро, като за заплати са 622 274 100 евро. ВСС залага 61 355 000 евро собствени приходи.
Заложени са и 42 439 500 евро за допълнителни възнаграждения за натовареност. От тях 2 301 600 евро са за Върховния касационен съд, 2 296 900 евро за Върховния административен съд, 18 695 800 евро за съдилищата и 19 145 200 евро за прокуратурата.
Предвидени са 5 828 660 евро за заплати за нови 152 щата, които предстои да бъдат открити. Междувременно системата поддържа над 700 незаети щатни места, сочи анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ).
За капиталови разходи са предвидени 72 347 200 евро за 2026 г., 40 639 100 евро за 2027 г. и 31 724 700 евро за 2028 г.
Нов ръст няма да е в унисон с препоръките на Международния валутен фонд за ограничаване на разходите за заплати в публичния сектор.
Предложението за бюджета на съдебната власт бе направено от орган, който от три години е с изтекъл мандат, който отказва да смени изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов въпреки законовите поправки и в който Съдийската колегия работи с по-малко членове от предвиденото в Конституцията, бе коментирано в медиите.