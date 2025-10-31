Режисьорът Камен Калев отказа държавно отличие заради незачитане на върховенството на закона от управляващите

Share Facebook

Режисьорът Камен Калев отказа да приеме държавното отличие „Златен век“, което по традиция в навечерието на Деня на народните будители се връчва на културни дейци за приноса им в развитието на българската духовност и култура.

„Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни“, заяви той в писмо до Министерството на културата и културния министър Мариан Бачев.

В сряда в галерия „Средец“ Бачев отличи 35 от първоначално обявените 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци за културния им принос. Сред тях трябваше да бъде и Калев, който е режисьор на филмите „Източни пиеси“, „Февруари“, „Островът“ и други.

Пред в. „Сега“ Калев пояснява, че причина за решението му не са конкретно личността на министър Мариан Бачев и събитията около него от последните дни. Министърът на културата стана обект на обществено внимание покрай обвинения за задържане и принуда актьор Росен Белов, който от години е преподавател в театралната работилница на Бачев.

Останалите 35 културни дейци приеха отличията си без възражения, съобщи Медиапул. С най-висока степен на наградата „огърлие“ бяха отличени директорът на Регионалния исторически музей – Русе проф. Николай Ненов, актьорът Руси Чанев и певицата Йорданка Христова