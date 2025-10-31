Режисьорът Камен Калев отказа държавно отличие заради незачитане на върховенството на закона от управляващите

Последни новини
De Fakto 31.10.2025 Гостува ни, Законът Напишете коментар 78 Прегледа

Камен Калев

Режисьорът Камен Калев отказа да приеме държавното отличие „Златен век“, което по традиция в навечерието на Деня на народните будители се връчва на културни дейци за приноса им в развитието на българската духовност и култура.

„Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни“, заяви той в писмо до Министерството на културата и културния министър Мариан Бачев.

В сряда в галерия „Средец“ Бачев отличи 35 от първоначално обявените 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци за културния им принос. Сред тях трябваше да бъде и Калев, който е режисьор на филмите „Източни пиеси“, „Февруари“, „Островът“ и други.

Пред в. „Сега“ Калев  пояснява, че  причина за решението му не са конкретно личността на министър Мариан Бачев и събитията около него от последните дни.  Министърът на културата стана обект на обществено внимание покрай обвинения за задържане и принуда актьор Росен Белов, който от години е преподавател в театралната работилница на Бачев.

Останалите 35 културни дейци приеха отличията си без възражения, съобщи Медиапул.  С най-висока степен на наградата „огърлие“ бяха отличени директорът на Регионалния исторически музей – Русе проф. Николай Ненов, актьорът Руси Чанев и певицата Йорданка Христова

 

